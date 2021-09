The Matrix 4: Jefferson Airplane Member partage sa réaction à la bande-annonce

Cette semaine, les fans de la saga « The Matrix » ont enfin pu profiter du premier aperçu de « Resurrections », un film dans lequel Lana Wachowski écrit et réalise (sans la participation de sa soeur Lilly) le quatrième volet attendu d’un des les histoires les plus populaires, importantes et influentes de l’action et de la science-fiction dans le cinéma contemporain.

L’avancée du film compte dans son background musical avec « White Rabbit », une chanson publiée en 1967 dans le cadre de « Surrealistic Pillow », le deuxième album studio du groupe de rock psychédélique Jefferson Airplane.

La présence de ce thème dans l’avancée de « The Matrix : Resurrections » est évidente si l’on considère les références qu’il a dans ses paroles concernant les « pilules magiques », élément présent dans le livre « Alice au pays des merveilles » de Lewis Carroll. En fait, toute la chanson est inspirée du travail de Carroll, qui fut une grande source d’inspiration pour les sœurs Wachowski dans la conception de « The Matrix ».

Jorma Kaukanen, qui était guitariste pour Jefferson Airplane depuis la création du groupe en 1965, a partagé sa réaction face à l’avancement du film lors d’une conversation avec Rolling Stone : « Nous avons commencé dans Matrix, je suis heureux d’y être à nouveau. » .

« White Rabbit » a réussi à se positionner parmi les tendances des moteurs de recherche après la sortie de la bande-annonce, dans laquelle la ligne « Go ask Alice » est synchronisée avec le moment où le personnage de Priyanka Chopra -Jonas lit une copie de » Alice au pays des merveilles. »

D’autres allusions évidentes dans la chanson sont présentées en présentant le tatouage sur le bras de Jessica Hanwick, qui a la forme d’un lapin, un animal à travers lequel Alice pénètre dans un terrier qui la transporte au pays des merveilles au début de l’œuvre de Carroll. Pendant des décennies, la chanson est restée actuelle dans la culture populaire grâce à son utilisation dans des centaines de films et de séries télévisées. « The Matrix Resurrections » sera présenté en première le 22 décembre.