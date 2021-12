The Matrix 4 est spectaculaire et jettera le gantelet encore une fois, déclare Cast

Les résurrections matricielles « rejetera à nouveau le gant de Matrix », selon la star de retour Keanu Reeves qui, avec Carrie-Anne Moss, a donné un aperçu plus approfondi de la suite d’action de science-fiction à venir et largement inattendue. Reeves et Moss, qui reprennent leurs rôles respectifs de combattants de la liberté Neo et Trinity lors de la quatrième sortie de La matrice franchise, je pense que le film réalisera quelque chose de surprenant tout en rappelant au public la trilogie précédente.

«Cela jette à nouveau le gant Matrix. C’est super intelligent, intelligent, divertissant, plein de suspense, drôle. [The] l’écriture est spectaculaire.

Moss révèle qu’elle et Keanu Reeves ont lu le script pour la première fois ensemble et que sa réponse initiale était très différente de ce à quoi elle s’attendait. « Quand je lis [the script] pour la première fois – j’étais avec Keanu en train de le lire à une table – je n’avais aucune idée de comment nous allions retourner dans ce monde », a-t-elle déclaré. «Je l’ai fantasmé dans ma tête, comme trois scénarios différents. Je n’étais nulle part près. Poursuivant, Moss a déclaré qu’elle se sentait « de retour » sur le tournage de la trilogie Matrix originale et qu’elle avait hâte de se reconnecter et de s’associer à nouveau à Keanu Reeves.

« La plupart de mes scènes sont avec Keanu, et c’était juste un plaisir de m’asseoir en face de lui et de recommencer. Nous avons vécu cette expérience ensemble en tant que partenaires. La seule façon dont je peux le décrire est comme une amitié d’âme.

Reeves, qui a précédemment décrit le film d’action de science-fiction comme une « histoire d’amour », double cela, révélant que c’est cet élément qui a vraiment résonné avec lui. « Ce n’est pas qu’il en ait besoin », dit Reeves, « mais la profondeur de la raison pour laquelle ce film a été tourné est certainement le sentiment qu’il s’agit d’une histoire d’amour entre Trinity et Neo. » Reeves s’est ensuite souvenu de la première fois que Lana Wachowski lui a présenté l’idée derrière la suite en disant: « C’était l’un de ces appels téléphoniques où même si vous êtes à la maison, vous vous levez. »

Les résurrections matricielles est le quatrième film de la franchise et fera suite à l’histoire établie dans les années 1999 La matrice. Se déroulant vingt ans après le premier opus, la franchise qui a contribué à définir la culture pop au tournant du siècle est de retour dans cette nouvelle aventure époustouflante d’action et d’échelle épique, qui reprend dans un monde familier mais encore plus provocateur où la réalité est plus subjectif que jamais et tout ce qu’il faut pour voir la vérité est de libérer votre esprit.

Produit, co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles les stars Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett Smith, qui reprendront chacun leurs rôles des films précédents, avec Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas et Christina Ricci est également de la partie. Les résurrections matricielles aura sa première mondiale le 18 décembre 2021 à San Francisco et devrait sortir en salles par Warner Bros. Pictures le 22 décembre 2021. Le film sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter du cette même date. Cela nous vient d’EW.





