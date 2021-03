The Matrix 4: Attaché d’histoire avec Keanu Reeves et John Wick Experience pour présenter sa série de bandes dessinées

Sûr de mentionner qu’avec plus de résultats, Keanu Reeves est l’une des principales stars d’action emblématiques d’Hollywood. De son incroyable représentation de Neo dans la matrice à son add-on grisonnant John Wick, le gars présente un CV menaçant et impressionnant. cela avait été fraîchement révélé qu’il avait utilisé avec succès sa minuscule action de pointage pour lancer son courant comme cela plus dans l’astéroïde des bandes dessinées.

Un nom de studio comme l’activité possible du président de Boom Studios, Stephen Christy, a partagé que Keanu Reeves pratiquait sa participation dans les franchises Matrix et John Wick contrairement à la nouvelle technique de combat qu’il souhaitait pour sa série BRZRKR.

Connaître avec une profonde confirmation l’histoire en lecture de longue durée en situation

La réalité parfaite à propos de la star Stephen Christy à l’origine via l’histoire avec le Washington Post, et il semble que la réunion se soit bien déroulée depuis que Keanu Reeves a signé un 12 numéros affectent Boom! Studios. Apparemment, la star des toilettes Wick s’est également mise en forme et a lancé quelques mouvements tout en tanguant. mentionner un spectacle.

BRZRKR est le premier territoire du magazine de raid de la star de la performance emblématique. Il a co-écrit la série avec le célèbre auteur de magazine Matt Kindt. La série suit un guerrier éternel uniquement appelé Berserker, qui fait équipe avec le gouvernement américain en échange de la façon dont il sort de son existence brutale. L’acteur est également inspiré de Reeves et arbore ses longs cheveux noirs et sa barbe que les fans de la série Wick peuvent reconnaître. l’édition originale de Brazer est sortie aujourd’hui.

Keanu Reeves vient de se lancer dans une autre attente risquée sur un nouveau territoire, prêtant sa ressemblance et sa voix à Johnny Silverhand du jeu informatique Cyberpunk 2077. Bien que le sport ait été en proie à des problèmes depuis sa sortie, les joueurs s’amusent toujours avec son personnage en jeu.

Au cours de sa carrière, Keanu Reeves a prouvé qu’il avait le talent d’être une star d’action, mais bon nombre de ses personnages les plus emblématiques sont du genre. il est sur le point de reprendre son rôle de Neo dans le prochain Matrix 4, qui devrait sortir plus tard cette année.

J’ai complètement oublié que Matrix 4 sort cette année. pic.twitter.com/eXQUs0tZb6 – Jeux PAB (@realpabgames) 14 mars 2021

Les conditions liées à l’information impliquées sont relativement discrètes sur le projet tant attendu, Keanu Reeves a un projet de rêve qui a taquiné les fans sur le message du film. Il est une star capable aux côtés de Carrie Anne-Moss, qui jouera un rôle de mieux en tant que Trinity, aux côtés des nouveaux arrivants Neil Patrick Harris et Priyanka Chopra. Reeves reviendra également sur la planète des assassins pour John Wick: Chapitre 4.

Les fans qui attendent avec impatience que Keanu Reeves fasse ce qu’il fait de mieux (botter le cul) peuvent consulter plus d’informations sur le numéro principal de BRZRKR à Boom! Site Web des studios. objectif futur de l’histoire continuez les apparitions de films à venir, assurez-vous de voir tous les projets sur l’implication du calendrier chargé de l’acteur.

