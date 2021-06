The Masquerade Swansong nous laisse plus d’indices

Pour prendre le temps de connaître la date de Bloodlines II, la bande-annonce de Vampire: The Masquerade Swansong aiguise notre appétit de vampire.

Un nouveau Bande-annonce de Vampire : The Masquerade Swansong c’est ce que nous laissent les créateurs de The Council. Vous ne savez pas de quel jeu il s’agit ? C’était un titre sorti il ​​y a quelques années, plein de décisions et de ramifications, où nous devions explorer et découvrir chaque indice pour tenter de découvrir une intrigue beaucoup plus complexe que ce que nous imaginions.

Le succès de The Council a conduit White Wolf Publishing à penser à Big Bad Wolf pour lancer un volet du Vampire : l’univers Masquerade se concentrait uniquement sur la narration.

Aujourd’hui, lors de l’événement PC Gaming Show, Vampire: the Masquerade Swansong a été vu avec une nouvelle bande-annonce qui nous en dit un peu plus sur l’intrigue du jeu et ce que nous pouvons en attendre, à la fois jouable et techniquement.

Dans Vampire: the Masquerade Swansong, nous jouerons 3 vampires de plus de cent ans. Nous devrons progresser dans le jeu à travers leurs destins entremêlés et nous devrons affronter leurs différents points de vue, en utilisant leurs fiches de personnages pour tenter de séparer la vérité du mensonge.

Avec son approche inédite du jeu, Swansong met l’accent sur les conséquences de vos actions à la fois dans l’enquête et dans vos interactions sociales avec les personnages. Analysez attentivement chaque situation, car vos décisions peuvent avoir d’énormes conséquences sur la vie de vos héros et le sort de la Boston Camarilla.

Vampire: the Masquerade Swansong arrive bientôt sur Xbox One, Xbox Series X | S, PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch.