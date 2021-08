The Marvels joue un rôle de scientifique mystérieux

Parmi les nombreux films Marvel Studios à venir, Capitaine Marvel suite Les Merveilles en est un dont nous n’avons pas trop entendu parler, mais une nouvelle information de l’initié régulier Daniel RPK a maintenant suggéré que le film joue actuellement un nouveau rôle mystérieux aux côtés de ses trios d’héroïnes, Capitaine Marvel, Monica Rambeau et Mme Marvel. La nouvelle a été tweetée par Captain Marvel News et détaille les détails du personnage pour le casting, bien qu’elle ne dise pas s’il s’agira d’un personnage connu à travers les bandes dessinées ou s’il s’agira d’un tout nouveau personnage créé spécifiquement pour le film.

Le message indique que le casting est pour « un scientifique intelligent avec un sens de l’humour sec et une mentalité sans bêtises. L’acteur doit être à l’aise avec les prothèses faciales complètes.Soutenir. »

Bien qu’il n’y ait pas grand-chose à faire, les détails du rôle nécessitant des prothèses suggéreraient qu’il pourrait s’agir d’un Skrull ou d’un Kree, bien que les fans sur Twitter aient également avancé d’autres suggestions telles que Sydren, un extraterrestre de la planète Drenx qui dans les comics est une recrue de SWORD Compte tenu de la connexion de la division SHIELD vue dans WandaVision au personnage de Monica Rambeau, ce n’est peut-être pas une théorie si folle à jeter dans le mélange.

Qu’il s’agisse d’un personnage de bande dessinée existant ou non, l’exigence de « sens de l’humour sec » est quelque chose qui est devenu un incontournable des films Marvel. Si ce rôle de soutien doit être quelqu’un qui travaille avec les rôles principaux, alors un gars ou une fille de science amusante est le film parfait pour ces moments de plaisanterie qui ont souvent été vus entre Tony Stark et Bruce Banner dans le passé. Avec le début de la production du film, nous en saurons probablement plus sur ce nouvel ajout dans les mois à venir.

La phase quatre du MCU a été déclarée par Kevin Fiege comme étant un nouveau départ, et Les Merveilles semble très bien correspondre à ce thème. Monica Rambeau, interprétée par Teyonah Paris, a fait ses débuts à l’âge adulte dans WandaVision, dans lequel elle a également acquis ses propres super-pouvoirs en se frayant un chemin à travers la bulle hexagonale de Wanda. On nous a donné un aperçu des nouveaux pouvoirs de Monica dans le WandaVision finale, mais il y a beaucoup d’autres questions auxquelles il faut répondre et seront sans aucun doute explorées dans Les Merveilles.

En plus de Monica, nous verrons également les débuts au cinéma de Mme Marvel, qui sera vue pour la première fois dans sa propre série Disney + vers la fin de l’année si l’on en croit les rapports, bien que la récente annonce de Oeil de fauconLa date de sortie de novembre suggère qu’elle pourrait plutôt être début 2022. Quoi qu’il en soit, la jeune héroïne de Kamala Khan est actuellement une entité inconnue dans le MCU, avec peu de connaissances sur l’intrigue de sa série ou son rôle dans Les Merveilles, prêtant encore une fois très bien au thème des nouveaux commencements de Fiege. Les Merveilles devrait actuellement arriver dans les salles en novembre 2022.

