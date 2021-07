The Marvels donne à la réalisatrice Nia DaCosta la liberté de faire une suite MCU personnelle et triste

Bonbon la réalisatrice Nia DaCosta ajoutera bientôt sa propre marque de cinéma au MCU avec le prochain Capitaine Marvel suite, Les Merveilles. DaCosta a maintenant rompu son silence sur le travail sur la sortie Marvel, révélant qu’elle a reçu beaucoup de liberté malgré le fait de faire partie d’une franchise aussi monumentale.

« C’est incroyable. [It’s] Suite [freedom] que j’ai eu sur quoi que ce soit. C’est génial parce que nous ne sommes tous que des nerds de la bande dessinée qui veulent faire un bon film de bande dessinée. »

Marvel Studios Les Merveilles mettra à nouveau en vedette Brie Larson dans le rôle du capitaine Marvel / Carol Danvers, le personnage unissant ses forces à celles de Teyonah Parris, qui a été présentée pour la première fois en tant qu’adulte Monica Rambeau dans les studios Marvel. WandaVision, avec Iman Vellani, qui apparaîtra comme Mme Marvel dans la prochaine série Disney+ du même nom.

Avec merveille les films étant souvent critiqués pour se sentir trop « identiques », il peut être surprenant d’apprendre que DaCosta a eu autant de liberté pour raconter l’histoire qu’elle veut comme elle le veut. Cependant, avec les sorties MCU plus uniques telles que Thor : Ragnarok se débrouillant souvent si bien, il est logique que la franchise laisse les cinéastes apporter leur propre vision aux débats où ils le peuvent.

Nia DaCosta a même taquiné à quoi s’attendre de Les Merveilles tout en comparant l’expérience à son dernier film, le prochain Bonbon suivre.

« C’est bien sûr beaucoup moins traumatisant de travailler. Mais ce film traite aussi de choses spécifiques, personnelles, parfois tristes. Mais non, c’est bien sûr de travailler dans un monde différent. »

DaCosta est actuellement à Londres, où le tournage de Les Merveilles doit avoir lieu. WandaVision la star Teyonah Parris a récemment confirmé qu’elle aussi était arrivée à Londres pour commencer le tournage du très attendu Capitaine Marvel suite. L’actrice a récemment révélé plusieurs détails concernant le développement de Monica Rambeau dans Les Merveilles en disant: « Et donc je pense que ce qui a été génial avec WandaVision, c’est de voir Monica grandir, et nous ne l’avons pas vue depuis plus de 20 ans, ou peu importe, et de voir lentement, il est révélé ce qu’a été sa vie depuis que nous l’avons vue pour la dernière fois. Et donc, Carol Danvers faisait partie de sa vie la dernière fois que nous l’avons vue, et voir qu’il y a encore, il y a quelque chose là-bas, je pense que c’est très excitant. Parce que comme nous le savons, ou peut-être pas, mais je vais vous dire que Monica sera dans Captain Marvel 2 avec Carol Danvers et Kamala Khan, Mme Marvel. Cela nous donne donc un espace pour explorer davantage ce qui pourrait se passer là-bas, donc je ne veux rien gâcher pour toi. »

Les Merveilles devrait sortir en novembre 2022. Quant à DaCosta Bonbon, le film agira comme une suite directe à l’original de 1992, revenant aux projets de logements du quartier Cabrini Green de Chicago et à la terreur de la goule titulaire, un tueur surnaturel avec un crochet pour une main, qui est facilement convoqué par ceux qui osent répéter son nom cinq fois dans un miroir. Avec Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett et Colman Domingo, ainsi que Tony Todd et Vanessa Estelle Williams reprenant leurs rôles de l’original, Bonbon devrait sortir le 27 août 2021. Cela nous vient de Entertainment Weekly.

