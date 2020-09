The Marvelous Mrs Maisel Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue et choses que chaque fan doit savoir !!

Une série télévisée de comédie dramatique américaine The Marvelous Mrs. Maisel est de retour avec une autre suite. Après avoir fait un excellent travail et une comédie dans la collection Web dramatique, Amazon Prime Video a soutenu le retour de la série avec la merveilleuse Mme Maisel Saison 4.

Amazon n’a renouvelé la série que sept jours le 12 décembre 2019, après avoir publié la prochaine suite de la série. La société de production de l’émission en question est Dorothy Parker Drank Here Generation, avec Amazon Studios.

Amy Sherman-Palladino et son mari, Daniel Palladino, ont déclaré dans une interview: «Nous aimerions remercier Amazon pour toute leur foi et encourager, leur partenariat et leur enthousiasme et pour nous avoir permis de traîner avec nos personnes préférées, les acteurs et l’équipe. de Maisel, pour un peu plus longtemps.

La star de cette série, Rachel Brosnahan, est également prête à servir les fans «plus longs lewks» dans la saison quatre. Elle a posté pour observer le renouvellement de l’émission sur sa page officielle Instagram. Voici le post

Le message mentionné ci-dessus se lit comme suit: «Prêt à vous servir plus de farfadets… à la SAISON 4! J’ai hâte de retrouver la joyeuse bague @maiseltv et de créer une autre saison pour vous ».

Date de sortie et bande-annonce de La merveilleuse Mme Maisel Saison 4:

Suite au succès massif de la saison 1, l’émission a lancé les saisons 2 et 3 le 5 décembre 2018 et le 6 décembre 2019, respectivement. Le 12 décembre 2019, Amazon Prime Videos a relancé la série pour sa quatrième saison.

Le scénario du coronavirus a rendu les choses assez incertaines. Par conséquent, nous n’avons pas de date de sortie officielle ni de bande-annonce. Cependant, selon les rumeurs, la saison 4 sera publiée fin 2020 ou début 2021.

Marvelous Mrs.Maisel Saison 4 Cast

On s’attend à ce que les acteurs reviennent bientôt pour reprendre leurs rôles séparés: Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Kevin Pollak, Caroline Aaron, Jane Lynch et bien plus encore.

Marvelous Mrs Maisel Saison 4 intrigue

L’histoire tourne Mme Maisel a une paire des années 1950. Rachel Brosnahan joue avec le travail de Miriam Maisel et est représentée comme une femme au foyer. De plus, elle souhaite rechercher une vocation dans le stand up parodie.

Au cours de la saison précédente, nous avons vu Midge faire un tour du monde, et à la saison montante et à venir, son gagne-pain dans la satire peut commencer.

