The Marksman Dethrones Wonder Woman 1984 de Liam Neeson au box-office du week-end avec 3,2 M €

Liam Neeson’s Le tireur d’élite prend la première place au box-office des vacances de ce week-end après avoir encaissé 3,2 millions de dollars. C’est le troisième film Neeson à ouvrir au numéro un pour Open Road après octobre Voleur honnête et Le gris. Le thriller d’action est réalisé par Robert Lorenz et suit un éleveur et ancien Marine (Neeson) vivant dans une ville frontalière de l’Arizona qui doit aider un jeune garçon (Jacob Perez) à échapper à un cartel de la drogue mexicain. Katheryn Winnick, Juan Pablo Raba et Teresa Ruiz sont également à l’affiche.

Au moment d’écrire ces lignes, plus de 60% des cinémas en Amérique du Nord restent fermés. Le président d’Open Road, Tom Ortenberg, déclare: « Le tireur d’élite a comblé un vide sur le marché. Ce sont des distributeurs de taille moyenne comme nous qui ont su combler le vide et répondre au besoin, « en discutant du marché actuel de l’expérience théâtrale. » Il y a une grande soif de produit chez les consommateurs, et l’opportunité est là. La concurrence est légère et nous pouvons commercialiser et distribuer des films pour moins d’argent; notre budget publicitaire va loin. »On ne sait pas quand la majorité des cinémas pourront rouvrir leurs portes.

Wonder Woman 1984 a pris la deuxième place au box-office lors du week-end de Martin Luther King après avoir gagné 2,6 millions de dollars. Il sera intéressant de voir comment se déroule la suite au box-office à la fin de cette semaine (25 janvier) lorsqu’elle quittera officiellement HBO Max. Les Croods: un nouvel âge est tombé à la troisième place. Le film familial d’animation a rapporté un peu plus de 2 millions de dollars, ce qui porte son total global à 133,9 millions de dollars après huit semaines en salles. Nouvelles du monde est arrivé au quatrième rang après avoir rapporté 1 million de dollars. Le film mettant en vedette Tom Hanks a reçu les éloges de la critique et des téléspectateurs, dont une grande partie est dirigée vers la performance d’Helena Zengel, âgée de 12 ans.

Chasseur de monstre est tombé au cinquième rang ce week-end après avoir gagné 920 000 €. Le film réalisé par Paul WS Anderson est basé sur la série de jeux vidéo du même nom de Capcom et a reçu des critiques mitigées. Fatale a pris la sixième place au box-office avec 530K €. Le thriller, qui a également reçu des critiques mitigées, met en vedette Hilary Swank, Michael Ealy, Mike Colter et Geoffrey Owens.

Jeune femme prometteuse est passé de la sixième à la septième place ce week-end après avoir gagné 430 000 €. Le thriller de comédie noire a reçu des critiques élogieuses depuis son ouverture dans les salles le jour de Noël. Il est maintenant diffusé sur différentes plates-formes. De Disney La nouvelle routine de l’empereur est revenu dans le top dix cette semaine au numéro huit après avoir rapporté 169000 €, tandis que La guerre avec grand-père est tombé au numéro neuf avec 155K €. Finalement, Viens jouer a pris la dixième place, avec 103 000 €. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

Box-office

1. Le tireur d’élite – 3,2 millions de dollars

2. Wonder Woman 1984 – 2,6 millions de dollars

3. Les Croods: un nouvel âge – 2 millions de dollars

4. Nouvelles du monde – 1 million de dollars

5. Chasseur de monstre – 920 000 €

6. Fatale – 530 000 €

sept. Jeune femme prometteuse – 430 000 €

8. La nouvelle routine de l’empereur – 169 000 €

9. La guerre avec grand-père – 155 000 €

dix. Viens jouer – 103 000 €

