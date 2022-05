The Marginal, saison 5 : première fois sur Netflix

Netflix

L’ultime saison d’El Marginal arrive sur Netflix et on vous dit ici à partir de quelle heure ses épisodes seront disponibles. Ne manquez rien!

©NetflixEl Marginal, saison 5 : première fois sur Netflix.

¡La frange arrive a sa fin! La série argentine qui a commencé sa diffusion sur Public TV en 2016 est dans la dernière partie de l’histoire avec sa cinquième saison et son arrivée sur le service de streaming Netflix c’est imminent. La fiction est devenue l’une des plus populaires d’Amérique latine et ses nouveaux épisodes suscitent de grandes attentes chez les fans. Voyez à quelle heure ils seront disponibles!

Dans la dernière tranche, Berger tente de s’évader de la prison de Puente Viejo, mais son évasion est écourtée lorsque sa femme, emma, est poignardée par son ancienne partenaire, Silvia, et est à nouveau capturée alors que son partenaire est sur le point de mourir. D’autre part, Dieu a réussi son évasion et quitte la prison après avoir appris que Mario Borges il est son père et non son frère, nous assisterons donc sûrement à de nouveaux moments sur cette affaire.

Synopsis de la saison 5 : « Séparés après leur évasion ratée, Pastor et Diosito font face à de nouveaux dangers qui mettent leur survie en échec. L’un s’est retrouvé en prison, l’autre a cherché refuge à l’extérieur. Mais tous deux doivent faire face aux conséquences de leurs actes et réparer les dégâts qui , à l’intérieur de Puente Viejo, la lutte pour le pouvoir continue. Borges, James et Bardo préparent un règlement de compte brutal qui les opposera à César et aux Sub-21, le tout sous l’œil vigilant du réalisateur « renouvelé », Sergio Antin ».

Juan Minujin (Berger), Nicolas Furtado (Dieu), Claudio Rissi (Borges) et Gérard Romain (Antín) reviennent en tant que protagonistes de l’intrigue. Le reste du casting de cet épisode est complété par : Maïté Lanata (Lune), Ariel Staltari (Barde), Daniel Pachéco (James), Anna Garibaldi (Chez Glady), Georges Prado (Médine), Ignace Quesada (Bryan), Abel Ayala (César) et Maria Loyal (Maria Virginie Pineyro).

+Quand la dernière saison d’El Marginal est-elle diffusée ?

Après la sortie de la quatrième partie plus tôt cette année, les réseaux sociaux ont confirmé que seuls quelques mois s’écouleraient avant la fin. saison 5 de La frange sera disponible sur Netflix à partir de ce mercredi 4 mai. Si vous êtes en Amérique latine et que vous voulez voir ses épisodes avant tout le monde, vous devriez vous lever tôt.

+ À quelle heure El Marginal 5 est-il diffusé sur Netflix ?

Mexique: 02h00

Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 03h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 05h00

Espagne: 09h00

