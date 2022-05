The Marginal : récapitulatif complet de la saison 4

La frange est devenue l’une des séries argentines les plus populaires ces dernières années, après avoir été intégrée au catalogue du service de streaming Netflix. Cela a conduit la société à acquérir ses droits et mercredi prochain, le 4 mai, ils présenteront en première les derniers épisodes correspondant à leur dernière saison. Avant son lancement, vous devez être au courant de ce qui s’est passé dans le quatrième opus, alors nous vous apportons ici un résumé avec tous les détails les plus importants.

En principe, la saison 4 avait été présentée avec le synopsis suivant : « Après l’incendie de San Onofre, les destins de Pastor, Mario Borges et Diosito se croisent à nouveau dans la prison de Puente Viejo. Les retrouvailles entre Pastor et Diosito ravivent chez les deux des sentiments forts. César, qui y a été transféré, rejoint la confrontation et mène le groupe qui représente le Sub-21. Sergio Antín tire les ficelles de l’extérieur et affronte l’actuel directeur pour prendre le contrôle de la prison. De son côté, Emma Molinari aidera Pastor dans une nouvelle et dangereuse tentative d’évasion.

Après s’être échappé, Berger essayer de s’enfuir avec emma et ses enfants, mais lorsqu’il a traversé la frontière, il a de nouveau été capturé et emmené à la prison de Puente Viejo. Là, vous commencerez un lien avec Brianun jeune homme qu’il sauve des abus en prison, mais cela l’oblige à assassiner l’un des détenus, pour lequel il est isolé des autres pendant un mois et est encouragé à trouver un livre, avec l’aide d’un policier avec qui sa femme se lie d’amitié derrière les barreaux.

Trente jours plus tard, le Borges arriver à Puente Viejo et aider Noix de coco, le patron de la prison qu’ils veulent assassiner, et gagne la confiance des frères et de leurs compagnons, James et Barny. En guise de remerciement, ils sont invités à un dîner, où Mario lui propose de démarrer une entreprise de vente de drogue à l’intérieur de la prison avec une méthode originale, puisque le directeur galvaniser il est contre tout type de marché illicite tant qu’il est aux commandes.

Petit Dieu et Berger ils commencent à s’entendre après une altercation entre eux, avec des substances impliquées sous prétexte d’entretenir une détente. Le rapprochement du personnage de Juan Minujín avec Braian s’épanouit lorsque le jeune homme l’aide avec un livre contenant une phrase écrite dans le lieu d’isolement et il se rend compte qu’à l’intérieur se trouve une carte de la prison pour pouvoir s’échapper.

De son côté, le groupe Moins de 21 commandé par César n’oublie pas ce que les Borges leur ont fait dans le passé et décide de saboter son commerce de drogue, mais la vengeance vient vite quand il subit une attaque dans le patio. En raison d’événements antérieurs, Coco fait confiance à Pastor, elle décide donc qu’il soit en charge de la vente à l’intérieur de la prison, une décision qui ne plaît pas à Mario, car c’est lui qui a eu l’idée principale.

Le pasteur parvient à reconstituer le puzzle pour lancer son plan d’évacuation, mais en même temps, il apparaît Silvia, la mère de son premier enfant, et se dit complètement débarrassée des substances pour reprendre sa relation avec l’enfant, qui vivait avec Emma, ​​mais l’ex-femme du bagnard consomme à nouveau et a des conséquences. Pendant ce temps, les Borges trouvent un moyen de déstabiliser Coco en raison d’une liaison avec son gendre. Barde avec un policier et parvient à lui enlever la place privilégiée qu’il avait auprès de sa bande.

Qui entre pour jouer un rôle de premier plan est Antincar en tant qu’inspecteur, il veut reprendre Puente Viejo et déplacer galvaniser, mais elle contacte également Silvia, l’ex-femme de Pastor, pour obtenir des informations sur lui en échange d’argent pour son fils. Elle découvre qu’ils sont sur le point de commencer un voyage et informe le fonctionnaire désormais public, afin qu’il prenne des mesures à ce sujet.

Le grand rebondissement de cette saison 4 survient lorsqu’un flashback de Mario dans le passé est montré dans une tentative de vol avec sa femme, mais la femme finit par mourir dans une fusillade et son fils se retrouve sans mère. On saura rapidement que cet enfant est Diosito, donc Mario n’est pas son frère, comme il l’a dit pendant quatre épisodes, mais plutôt son pèredonc le personnage de Nicolás Furtado ne lui parle plus.

Coco et sa bande reviennent de l’isolement avec une soif de vengeance contre Mario Borges et le meurtre de Barny. Le pasteur est sur le point de commencer son évasion et se rend à Coco pour prendre son argent, mais quand elle refuse, ils se battent avec des couteaux, mais c’est Bardo qui semble assassiner son beau-père et passe du côté des Borges en indiquant l’endroit où le capo avait tout l’argent du commerce de la drogue.

Dieune voulant pas rester près de son père, Mario, décide de s’évader de prison et le fait avec succès, mais Le pasteur est de nouveau capturésans souffrir d’abord pour L’attaque de Silvia contre Emma qui la laisse au bord de la mort. Après tout ce qui s’est passé, Antín remplace Galván en tant que directeur de Puente Viejo et Mario Borges revient pour diriger la prisonencore une fois, avec James et de nouveaux membres dans son groupe, mais sans son fils à ses côtés.

De quoi parlera la saison 5 ?: « Séparés après leur évasion ratée, Pastor et Diosito font face à de nouveaux dangers qui mettent leur survie en échec. L’un s’est retrouvé en prison, l’autre a cherché refuge à l’extérieur. Mais tous deux doivent faire face aux conséquences de leurs actes et réparer les dégâts qui , à l’intérieur de Puente Viejo, la lutte pour le pouvoir continue. Borges, James et Bardo préparent un règlement de compte brutal qui les opposera à César et aux Sub-21, le tout sous l’œil vigilant du réalisateur « renouvelé », Sergio Antin ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂