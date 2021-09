The Many Saints of Newark Review: Une préquelle de bannière aux Sopranos

Les nombreux saints de Newark est une préquelle du plus grand drame policier mafieux de la télévision. Quatorze ans après Les Sopranos finale de la série sur HBO, l’écrivain et showrunner David Chase nous montre la scène naissante d’un gangster emblématique. Tony Soprano a été forgé dans une tempête de troubles raciaux sous la tutelle d’un meurtrier charismatique. Les nombreux saints de Newark raconte l’histoire fascinante de la façon dont Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola) a pris le contrôle de la famille du crime DiMeo du New Jersey et a influencé un neveu impressionnable qui l’adorait.

En 1967 à Newark, Dickie Moltisanti emmène le jeune Tony Soprano (William Ludwig) chercher son père. Le patron du crime Aldo « Hollywood Dick » Moltisanti (Ray Liotta) est de retour d’Italie avec sa magnifique nouvelle épouse, Giuseppina (Michela De Rossi). L’été de l’amour n’a pas traversé la rivière Hudson. Newark bouillonne de tensions raciales. Dickie dit à son père que les gangs noirs locaux essaient de renforcer leur racket « numéros ». Dickie envoie son exécuteur noir, Harold (Leslie Odom Jr.), pour rectifier la situation.

La famille DiMeo fait face à de multiples menaces existentielles alors que Newark explose en émeutes raciales. Le père de Tony (Jon Bernthal), un capo craint et respecté, va en prison. Laissant sa femme erratique, Livia (Vera Farmiga), s’occuper de leurs enfants. Pendant ce temps, Harold a eu un réveil Black Power. Pourquoi les Italiens blancs devraient-ils contrôler les paris dans les quartiers noirs de Newark ? Au fil du temps, des ennemis émergent pour défier Dickie de l’extérieur et de l’intérieur. Mais son neveu bien-aimé, devenu un adolescent redoutable (Michael Gandolfini), commence à montrer d’énormes aptitudes dans « cette chose à nous ».

Les nombreux saints de Newark prend le temps nécessaire pour développer des personnages que le public connaît intimement. Junior (Corey Stoll), Paulie « Walnuts » (Billy Magnussen), Silvio (John Magaro) et Salvatore « Big Pussy » Bonpensiero (Samson Moeakiola) jouent des rôles essentiels dans la famille. Nous voyons leurs personnalités et leurs idiosyncrasies grandir sous la contrainte. Ils gagnent leur statut d’équipage d’élite de criminels. Cette exposition sera complètement perdue pour ceux qui n’ont pas vu le spectacle. Et cela ressemble probablement à un remplissage qui nuit au scénario principal. David Chase ne passe pas sous silence les personnages secondaires qui ont contribué à faire Les Sopranos si mémorable.

Vera Farmiga décrit les traits horribles que Nancy Marchand personnifiait en tant que Livia avant sa mort en filmant la troisième saison. Livia Soprano est une femme complexe et grinçante qui a du mal à montrer du bonheur ou à montrer de l’amour pour ses enfants. Un nez prothétique fait de Farmiga un sosie pour une jeune Marchand, qui a mâché l’écran avec sa personnalité féroce. Farmiga donne à Livia une touche plus douce ici alors que nous voyons les difficultés qui ont façonné le personnage.

Alessandro Nivola a le rôle le plus difficile du film. Dickie Moltisanti, le père de Christopher (Michael Imperioli), a été référencé à plusieurs reprises dans l’émission. Nivola donne une présence claire et significative à un personnage central, inédit. L’intrigue réserve quelques surprises à Dickie. Il est capable de tout, mais a également la capacité d’expiation et d’auto-réflexion. Dickie comprend clairement qu’il n’est pas un bon modèle pour Tony. Son débouché pour la pénitence est une tournure fascinante. Alessandro Nivola est exceptionnel dans une performance nuancée.

Les nombreux saints de Newark donne à Michael Gandolfini la chance d’honorer son brillant père. James Gandolfini a gravé Tony Soprano dans un personnage déterminant. Son fils reprend le flambeau en incarnant avec succès le jeune Tony. Je peux honnêtement dire que c’était ma plus grande préoccupation pour le film. Michael Gandolfini montre des promesses fantastiques dans ce rôle. Il est dur et mesquin, mais cherche des réponses à sa solitude. David Chase peut continuer l’histoire de Tony Soprano avec lui en tête.

Les nombreux saints de Newark est un film de gangster délibératif. Il est destiné aux fans de la série, mais explore succinctement les problèmes de ségrégation raciale, de disparité socio-économique et de violence domestique. Le réglage de la période pendant les émeutes de Newark ne tire aucun coup de poing. David Chase continue d’être un superbe écrivain qui n’a pas peur d’être graveleux. Les nombreux saints de Newark est une production de Chase Films, HBO Films et New Line Cinema. Il aura une sortie simultanée en salles et HBO Max le 1er octobre de Warner Bros.

Sujets : Les nombreux saints de Newark, HBO Max, Streaming

