« The Many Saints of Newark » présente enfin sa première bande-annonce

Après un long développement, Warner Bros. Pictures a enfin publié un premier aperçu de « The Many Saints of Newark », la préquelle tant attendue de la célèbre série primée aux Emmy Awards « The Sopranos », l’une des premières grandes productions de HBO. , qui reste à ce jour une grande référence culturelle dans les histoires sur la mafia.

Ce premier aperçu anticipe une histoire sur les années formatrices de la vie de Tony Soprano bien avant le début de la série, avec quelques citations de la voix de James Gandolfini lui-même. En plus de présenter l’intro emblématique de la série originale, le film a été sous-titré « A Sopranos Story », préparant le public à ceux qui ne l’ont pas encore vu.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Doctor Strange 2 » traitera du traumatisme de son protagoniste

Le film est centré sur le jeune Anthony Soprano, interprété par Michael, le fils de James Gandolfini. Il traverse son adolescence dans les années 70 pendant l’une des périodes les plus tumultueuses de l’histoire de Newark, New Jersey, commençant ses premiers pas dans la vie criminelle sous la tutelle de l’oncle qu’il idolâtre le plus, Dickie Moltisanti, qui aidera son neveu sur sa formation pour devenir le grand patron de la mafia qu’il est destiné à être.

David Chase, créateur de « Les Sopranos », revient sur cet univers narratif en tant que producteur et co-scénariste de ce film, qui a également été conçu par Lawrence Kenner, l’un des principaux scénaristes de la série. Alan Taylor, dont la formation de cinéaste a été réalisée en réalisant certains épisodes de la série, a été chargé de réaliser ce prequel très attendu.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Mads Mikkelsen voulait parler en privé avec Johnny Depp

« En 2019, l’année où le projet a été annoncé, Taylor a noté qu’il était toujours attiré par la vie à Newark pendant la période au cours de laquelle le film se déroule. J’y allais tous les samedis soirs pour dîner avec mes grands-parents. Mais ce qui m’intéressait le plus, c’était la jeunesse de Tony. J’étais intéressé à explorer cela.

The Many Saints of Newark « comprend une distribution exceptionnelle d’acteurs qui reprendront les rôles de personnages précédemment vus dans la série HBO: Jon Bernthal dans le rôle de Giovanni Francis » Johnny Boy « Soprano, le père de Tony, qui était auparavant interprété par Joseph Siravo. . Vera Farmiga assumera le rôle de sa mère, Livia Soprano, en remplacement de Nancy Marchand. Corey Stoll sera Corrado « Junior » Soprano et Billy Mgnussen sera Paulie « Walnuts » Gualtieri. Le film a une date de sortie prévue pour le 1er octobre.