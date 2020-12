The Mandalorian vient de résoudre un grand mystère de la saison 1 avec une révélation surprenante

Depuis le tout début, The Mandalorian La saison 2 a mis en place des révélations importantes, notamment les débuts en direct du Mandalorian Bo-Katan, l’arrivée de l’ancien Jedi Ahsoka Tano et des mises à jour insensées sur l’Empire toujours au pouvoir. Poursuivant la tradition, le sixième épisode récemment sorti résout non seulement le cliffhanger de Boba Fett de la première de la saison 2, mais répond également au plus grand mystère de la série. Et la meilleure partie? La double divulgation confirme également une théorie très débattue – selon laquelle le célèbre chasseur de primes de la trilogie originale avait déjà fait ses débuts sur The Mandalorian retour dans sa première saison.

Depuis The Mandalorian taquiné le retour de Boba Fett dans son premier épisode de la saison 2, il ne s’agit que de « quand » il fait une autre apparition, ce qu’il fait dans le dernier chapitre. Mais comme si l’arrivée de Boba n’était pas assez surprenante, il est accompagné d’une autre explosion du passé – Fennec Shand, le mercenaire mortel joué par Agents du SHIELDLe célèbre Ming-Na Wen, qui a été vu pour la dernière fois dans le chapitre 5, «The Gunslinger». Mais l’épisode n’a-t-il pas conclu sa brève apparition assez soudainement? Comment est-elle même vivante?

Le destin de Fennec Shand dans la saison 1.

Au chapitre 5, Mando a atterri sur Mos Eisley, car le Razor Crest avait (comme d’habitude) un besoin urgent de réparations. Mais comme l’argent dont il disposait n’était pas suffisant pour couvrir les réparations, le chasseur de primes est arrivé à la ville de Cantina pour chercher un emploi. C’est là qu’il a rencontré Toro Calican, un chasseur de primes amateur qui chassait Shand, un assassin infâme. Depuis que la Nouvelle République a mis tous ses employeurs en lock-out, elle était en fuite avec une grosse prime sur la tête. Mais alors que c’était l’étendue des connaissances de Calican sur sa cible, Mando a expliqué à quel point Shand est un mercenaire d’élite avec une longue liste de syndicats du crime en voie d’élimination.

Sachant qu’il n’était pas à la hauteur de Shand, Calican offrit la totalité de son prix de prime en échange de l’aide de Mando pour attraper l’assassin. Tout ce que voulait Calican était d’avoir une mission réussie qui, à son tour, l’aiderait à devenir membre de la Guilde. Et cela a fonctionné – Mando a réussi à maîtriser Shand et l’a maintenue captive. Mais après que Mando soit parti pour trouver un tour supplémentaire pour leur prisonnier, Shand a essayé d’influencer Calican en révélant comment Din Djarin avait une prime encore plus élevée sur sa tête pour avoir volé l’enfant – le rendre ferait du chasseur de primes amateur une légende.

Mais au lieu d’accepter l’offre de Shand d’aider à capturer le Mandalorian, Calican lui a tiré une balle dans l’estomac, la tuant effectivement. Ainsi, quand Mando est arrivé, il a trouvé la mercenaire déchue et l’a laissée là car elle était morte … ou du moins le pensait-il. À la fin de l’épisode, nous avons vu quelqu’un marcher jusqu’à la silhouette couchée de Shand sur la mer des dunes et s’agenouiller à côté d’elle. Alors que la saison 1 n’a plus jamais évoqué la mort de Shand ni l’identité de la personne mystérieuse, le chapitre 14 résout les deux questions.

C’était Boba Fett et il a réussi à sauver Shand.

Dès que le personnage mystérieux était apparu en plus de Shand, il avait déclenché d’innombrables théories de fans spéculant qu’il s’agissait de Boba Fett car l’arrivée de la figure était accompagnée d’un bruit très similaire à celui que le personnage faisait chaque fois qu’il entrait. L’Empire contre-attaque. Et maintenant, ces fans peuvent se donner une tape dans le dos pour avoir deviné correctement alors que le chapitre 14 confirme que le chasseur de primes vieillissant a fait ses débuts sur The Mandalorian bien avant la première de la saison 2.

Dans l’épisode, on voit Shand se battre aux côtés de Boba alors qu’elle travaille «à son service» après l’avoir sauvée et réparé ses graves blessures en remplaçant les organes blessés de son estomac par des composants cybernétiques. Cela ne serait guère une surprise pour Guerres des étoiles fans comme la franchise a déjà sa juste part de pièces métalliques remplaçant les organes humains et fonctionnant miraculeusement bien – prenez les poumons mécaniques de Dark Vador ou la main cybernétique de Luke Skywalker par exemple.

Bien qu’aucune indication sur son avenir à partir de maintenant n’ait été abandonnée, maintenant que Boba Fett n’a pas l’intention de s’aligner à nouveau avec l’Empire et s’est associée à Mando, Shand, qui est au service de son sauveur, est également par défaut un allié de le Mandalorian maintenant. Cela signifie que cette fois, nous n’avons pas vu le dernier des mercenaires badass. Le dernier épisode de The Mandalorian est maintenant diffusé sur Disney +.

