« The Mandalorian » va reprendre le tournage très prochainement

Selon Giancarlo Esposito, en charge d’incarner Moff Gideon dans la série Disney + « The Mandalorian », la production du spin-off télévisé acclamé de la saga Star Wars débutera très prochainement avec le tournage de sa troisième saison, offrant un peu de lumière des données sur le retour tant attendu de Mando sur le petit écran.

A l’issue de la production de la première saison de « The Book of Boba Fett », qui devrait sortir en décembre, les producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni commenceront à préparer la production du nouvel opus de l’histoire de » The Mandalorien ».

Bien que certaines rumeurs indiquent que la troisième saison de la série a déjà commencé avec sa production début juillet, Giancarlo Esposito précise que la production n’a pas encore commencé. « Ils viennent de terminer le tournage de Boba Fett, et bientôt ils commenceront la troisième saison de The Mandalorian », a commenté l’acteur lors d’une conversation avec WRAL.

Giancarlo Esposito a fait une apparition spéciale à GalaxyCon Raleigh ce week-end, où il a été interrogé par les participants si nous verrons plus de son personnage impérial dans la série, auquel l’acteur a répondu qu’ils devraient s’attendre à une présence plus large de Gideon dans la série après le fin de la deuxième saison.

« Oui, ils vont me voir tuer ce bébé », a souligné Esposito en écrasant une poupée Grogu (Baby Yoda). « Que penses-tu de cela? C’est totalement faux, mais vous savez, je vais tenir où je vais gagner », a commenté l’acteur en riant à la stupéfaction des participants.

Actuellement, Pedro Pascarl, le protagoniste de la série, tourne l’adaptation HBO du jeu vidéo « The Last of Us » en Alberta, au Canada. Esposito reconnaît que parce que Pascal porte toujours un casque, il ne sait pas combien de temps ils doivent attendre pour que l’acteur termine son engagement précédent.

Selon un récent rapport de Collider, « The Mandalorian » commencera la production de sa nouvelle saison lorsque Lucasfilm terminera la production de la mini-série Obi-Wan Kenobi, avec Ewan McGregor, qui devrait avoir lieu entre la fin de 2021 et le début de 2022.