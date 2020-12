The Mandalorian: Une nouvelle vidéo pour la saison 2 révèle le secret du vaisseau spatial de Boba Fett Slave 1

La deuxième saison de la série à succès vient de The Mandalorian sur Disney + est arrivé à son terme, les fans sont déjà occupés à discuter des nouveaux épisodes et des nombreuses nouveautés que la saison apporte.

Surtout ceux Le chasseur de primes emblématique Boba Fett revient résolu à la Guerres des étoiles-Les fans ont carrément des tempêtes d’enthousiasme – en particulier les nouvelles concernant une nouvelle série propre intitulée « Le livre de Boba Fett« Sera publié sur Disney + l’année prochaine – à peu près en même temps que 3e saison de The Mandalorian.

Une vidéo explique le fonctionnement du navire de Boba Fett

Maintenant, Ryan Church, superviseur de Lucasfilm Concept Art, donne l’explication avec une courte vidéo, comme l’esclave de vaisseau spatial emblématique de Boba Fett 1 peut manœuvrersans avoir aucun effet sur les passagers (prisonniers).

L’acteur de Boba Fett Temuera Morrison dans The Mandalorian – Saison 2 © Star Wars / Disney +

L’astuce est assez simple, mais efficace: L’espacedans lequel se trouvent les passagers polyvalent et reste donc toujours constante dans une position aligné. Les manœuvres de virage de l’esclave 1 n’ont donc aucun effet sur les passagers.

L’acteur de Boba Fett Temuera Morrison fête son anniversaire

Pendant ce temps, l’acteur Boba Fett a célébré Temuera Morrison à l’anniversaire de Noël. Son collègue Ming-Na Wen le félicite avec une vidéo très spéciale: Pendant le tournage, l’acteur néo-zélandais aux ancêtres maoris en a un vrai sur le plateau de tournage de la 2ème saison de « The Mandalorian » haka traditionnel maori posé dans son costume de Boba Fett.

Son collègue Ming-Na Wen a enregistré la danse et l’a maintenant publiée pour son anniversaire – un regard rare et unique dans les coulisses du tournage de la série.

The Mandalorian Season 3 et Boba Fett Series 2021 sur Disney +

Les deux acteurs Temuera Morrison comme Boba Fett et Ming-Na Wen comme Fennec Shand sont au centre de la nouvelle série Le livre de Boba Fett.

Le spin-off de « The Mandalorian » commence juste à la fin de la saison 2 et unit le chasseur de primes et le tueur à gages après avoir repris le palais de Jabba sur Tatooine. Beaucoup plus n’est pas encore révélé sur l’intrigue de la série. Mais il est tout à fait concevable que des chiffres comme Cobb Vanth apparaîtra dedans.

Le livre de Boba Fett est développé par le créateur Mandalorian Jon Favreau, avec Dave Filoni (Clone Wars, Rebels) et le réalisateur Robert Rodriguez. Rodriguez a organisé le retour de Boba Fett dans la 2e saison de « The Mandalorian ». Le début de la série est annoncé pour décembre 2021 sur Disney +.

