The Mandalorian touche à sa fin: comment regarder la saison deux se fermer

The Mandalorian se positionne comme l’arme la plus puissante de Disney Plus dès la première année de son existence. La série basée sur l’univers Star Wars est la plus regardée sur la plateforme et son arrivée en Amérique latine a permis d’étendre le phénomène. La deuxième saison se termine ce vendredi et les fans attendent avec impatience le dernier chapitre.. Quand est-il publié et comment le voir?

Le huitième épisode de 2020 et le 16 de la saga ont généré de nombreuses attentes pour un deuxième opus qui ont convaincu encore plus que le premier. La dernière diffusion du programme a laissé l’inconnu de ce qui va se passer demain et personne ne veut le rater. Qu’arrivera-t-il à Grogu? C’est l’une des principales questions des réseaux.

À quand remonte le dernier épisode de la deuxième saison de The Mandalorian premiere?

Le dernier chapitre de la deuxième saison de The Mandalorian sera disponible sur Disney + ce 18 novembre à partir de 8h GMT. C’est-à-dire:

Pérou: 3h00

Mexique: 2h00

Argentine: 5h00

Colombie: 3h00

Roseau Peyton il sera le réalisateur d’une première qui durera entre 30 et 46 minutes selon la moyenne de la saison. La série a partagé un petit aperçu via son compte Twitter qui a enregistré plus de 600 000 vues.

Quand a lieu la troisième saison de The Mandalorian première?

Bien que Disney + ait confirmé que l’émission aurait une troisième saison, il n’a pas donné d’autres prescriptions. Comme le premier et le second, on spécule avec les nouveaux épisodes en octobre 2021.