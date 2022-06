The Mandalorian : Taika Waititi sera de retour dans la saison 3 de la série

Le directeur Taika Waititi Je reviendrais dans la série »Le Mandalorien » dans la troisième saison à venir. Selon de nouveaux rapports, Waititi reviendra dans un rôle encore non précisé pour les nouveaux épisodes de l’émission télévisée. Disney+. Le cinéaste et acteur néo-zélandais est déjà apparu dans la saison 1 de « The Mandalorian », jouant le droïde chasseur de primes IG-11 dans trois épisodes.

De même, Waititi a également réalisé le dernier épisode de la saison 1, « Redemption », obtenant une note de 100% sur la page Rotten Tomatoes, où beaucoup ont catalogué le chapitre comme une conclusion « avec une action explosive et une dose édifiante de » Redemption « tout en taquinant de nouvelles aventures alléchantes à venir. »

» The Mandalorian » n’est pas la seule production de Star Wars qui mettra en vedette la participation de Waititi, car il réalisera plus tard un nouveau film sans titre dont la sortie est prévue en 2023. En plus de la réalisation, le scénariste oscarisé travaillera sur le scénario avec la co-scénariste Krysty Wilson-Cairns.

Vous pourriez également être intéressé par : Star Wars Jedi : Fallen Order : nouvelle série de jeux vidéo annoncée







Les détails de l’histoire sont toujours gardés secrets, mais Waititi a déclaré qu’il avait l’intention d’utiliser ce film pour pousser la franchise Star Wars dans une nouvelle direction, « pour prendre quelque chose de nouveau et créer de nouveaux personnages et simplement élargir le monde ». . Ce projet sera le premier film »Star Wars » à sortir en salles depuis l’épisode IX »The Rise of Skywalker » créé en décembre 2019.

Taika Waititi a eu beaucoup de succès en travaillant sous des franchises gérées par Disney, faisant ses débuts dans Marvel Cinematic Universe avec « Thor: Ragnarok » en 2017, qui a rapporté plus de 854 millions de dollars au box-office mondial et qu’il a été consolidé comme le meilleur film de la Dieu du tonnerre à ce jour. Waititi a également fait une apparition dans le film en tant que personnage de Korg, le dépeignant à travers la capture de mouvement et le doublage.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Kevin Feige parle de l’avenir de Chris Hemsworth en tant que Thor







Le cinéaste reviendra au MCU pour réaliser et jouer dans la suite de »Ragnarok », »Thor : Amour et tonnerre », qui sortira en salles le 8 juillet 2022. En plus de ses contributions aux studios Marvel, Waititi a collaboré avec Pixar pour prêter sa voix au film d’animation » Lightyear ». Il a également récemment signé pour réaliser le film » Tower of Terror », une adaptation de l’attraction du parc à thème Disney.

La troisième saison de « The Mandalorian » sera diffusée sur Disney+ en février 2023.