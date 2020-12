"The Mandalorian"-Spécial sur Disney + montre la réalisation de la saison 2

Un jour après Noël, Disney + nous a fait un cadeau tardif: un nouvel épisode « Disney Gallery ». Dans celui-ci, Jon Favreau, Dave Filoni et les autres impliqués dans « The Mandalorian » donnent un aperçu des coulisses de la saison 2.

Le spécial « The Mandalorian » pour la saison 2 est beaucoup plus court que pour la saison 1. Au lieu de huit épisodes individuels entre environ 20 et 30 minutes, les fans de la saison en cours ont un spécial d’une heure. Pas beaucoup, mais assez pour acquérir de nouvelles connaissances.

Éclatez-vous avec Grogu

La vidéo dans laquelle le réalisateur Robert Rodriguez et Grogu se balancent sur le tournage du sixième épisode de la saison 2 est particulièrement divertissante. Pendant que Rodriguez joue un peu de sa guitare, bébé Yoda s’assoit à côté de lui et fait un mouvement de tête en rythme.

Le court clip montre encore plus: par exemple, que l’épisode est l’un des rares qui a été filmé en plein air. Comme vous le savez, la plupart des épisodes ont été tournés en studio. La technologie révolutionnaire de l’Unreal Engine garantit l’illusion que Mando et Grogu sont à l’extérieur.

Nouveaux détails de la saison 2 révélés

Attention, spoilers! Ce qui suit est des informations sur la deuxième saison « The Mandalorian ». Vous continuez à lire à vos risques et périls.

Vous souvenez-vous du dragon Krayt du premier épisode de la saison 2? À l’origine, le lézard géant devait mesurer environ 45 mètres de long. Afin de le rendre encore plus menaçant et imposant, les responsables de « The Mandalorian » ont décidé de le rendre un « peu » plus grand. Au final, le dragon Krayt mesure 183 mètres de long!

On apprend également de Dave Filoni qu’il y avait apparemment déjà l’opportunité de présenter Ahsoka Tano dans la saison 1. Cependant, il a décidé de ne pas le faire exprès afin de ne pas être trop précipité et de donner au personnage l’espace approprié.

Qui est la femme grenouille?

À propos, il y a une vraie personne dans la femme grenouille: l’actrice Misty Rosas. Avec sa hauteur de 1,45 mètre, elle a enfilé le costume de femme grenouille et lui a donné une telle personnalité. Incidemment, Rosas était le parrain de Kuiil lors de la première saison.

Le nouvel épisode « Disney Gallery: The Mandalorian » révèle cela et bien plus d’informations. Il est disponible en téléchargement sur Disney +.