The Mandalorian Season 2: Y a-t-il eu des expériences sur Baby Yoda?

Dans l’épisode le plus récent de la 2ème saison de Le mandalorien notre personnage principal taciturne revient sur la planète Nevarro retour. Là, il rencontre à nouveau ses deux amis Greef Karga et Cara Dunequi veulent son aide pour une mission spéciale: les aider à détruire une base impériale proche.

Comme ils l’assurent, c’est maintenant un base abandonnéequi pour ça Empire galactique n’aurait pas une trop grande valeur stratégique. Cependant, ils en font un à l’intérieur du système découverte cruelle, que nous voulons examiner de plus près ci-dessous. Mais attention, ça suivra SPOILERS massifs!

Le mandalorien: nouvelle preuve de liens de suite?

Tandis que Din Djarin et ses compagnons pénètrent dans la base, ils doivent d’abord découvrir que c’est entièrement ne pars pas a été. Ils se frayent lentement un chemin jusqu’à ce qu’ils atterrissent dans une pièce spéciale qui semble être comme laboratoire est en train d’être utilisé. Ici vous en rencontrez un Message Holo d’un vieil ami.

Dr. Pershing, qui est apparu pour la dernière fois dans la saison 1 de « The Mandalorian », en a fait un il y a trois jours Message à Moff Gideon envoyé. En cela, il parle de ses expériences avec des sujets de test qui ont été injectés avec du sang. Celui-ci a un spécial valeur M élevée, cependant, la recherche pourrait se passer l’enfant (Baby Yoda) ne continuera pas. De plus, les dernières tentatives permettraient à l’enfant presque tué.

L’enfant dans « The Mandalorian » (© Disney / Lucasfilm)

Din et ses amis en voient également plusieurs dans ladite pièce Objets de recherche dans des réservoirs de liquide. Il semble que l’empire a utilisé la base pour trouver un moyen Les individus avec des forces de pouvoir créer. Pour ce faire, ils ont utilisé le sang de Baby Yoda, celui valeur midi-chlorienne élevée ayant.

Ce qui est particulièrement intéressant dans cette scène, cependant, c’est le fond musical. Si vous écoutez attentivement, la musique a une ressemblance frappante avec le morceau qui a été joué pendant la scène de l’opéra dans La revanche des Sith est joué. Dans ce document, Palpatine dit à Anakin Skywalker que Histoire de Dark Plagueis, son ancien maître. De plus, la pièce rappelle également le thème Snoke en dehors les suites.

A cause de ce choix de musique, il semble que j’ai Empereur Dark Sidious à voir avec les expériences autour de l’enfant. Peut-être il connaissait son existence et voulait l’utiliser après sa propre disparition apparente à la fin de l’épisode VI préparer son retour. En conséquence, il pourrait s’agir d’un projet dont le successeur deviendra plus tard Création de Snokes LED.

Dans aujourd’hui Zone des légendes a conduit l’empire différentes expériences dont certains avaient pour objectif de créer artificiellement des utilisateurs puissants. L’un de ces objets de recherche était, par exemple Starkiller dans « Star Wars: The Force Unleashed II ». Il est donc concevable que les fabricants soient là petits indices saupoudrez sur ces événements que nous avons vus dans les épisodes VII, VIII et IX.

Ce que l’Empire entendait exactement avec ces tentatives et si l’empereur était impliqué de quelque manière que ce soit, le temps doit le dire. Les nouveaux épisodes de « The Mandalorian » apparaissent en exclusivité sur Disney + tous les vendredis.

