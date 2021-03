The Mandalorian Season 2: Toutes les actualités, date des émissions, acteurs, équipages et brèves descriptions

L’arrangement du projet parallèle de Star Wars s’est transformé en un succès foudroyant lorsqu’il a été livré sur Disney + à la fin de 2019. À vrai dire, il s’est transformé en un guide étincelant dans Star Wars en tant que fan, compte tenu de la nouvelle série de films Star Wars livrés par Disney a tâtonné fondamentalement (cependant les films sont considérés comme des triomphes de l’industrie cinématographique).

Avec toute cette énergie qui entoure la série, Disney est, évidemment, en train de livrer une saison 2. C’est ce que nous pensons de The Mandalorian S2 à ce jour.

La toile de fond historique du sabre revisite la majorité du folklore de Star Wars, avec même Dark Maul l’utilisant à un moment donné. Comment cela se retrouve entre les mains de Moff Gideon reste un secret. Nous verrons peut-être bientôt une réponse, comme l’animateur jouant Moff Gideon a déclaré à Deadline: « C’est une clé du passé de Moff Gideon. »

Boba Fett a récemment été vu tomber dans la fosse de Sarlacc sur Tatooine dans Le retour du Jedi, cependant, il apparaît qu’il s’est d’une manière ou d’une autre échappé et qu’il apparaîtra dans la deuxième période de The Mandalorian. L’artiste Temuera Morrison jouera le personnage, a affirmé Hollywood Reporter. Il a joué Jango Fett dans Attack of the Clones en 2002.

Si vous êtes un passionné de l’arrangement énergique de Star Wars, vous avez probablement passé des années serrées pour une forme réaliste de Padawan d’Anakin Skywalker, Ahsoka Tano. En effet, des ouï-dire mettent en évidence le personnage faisant son introduction dans la saison deux de The Mandalorian sur Disney + cet avant-hiver.

Le personnage a été initialement créé par l’essayiste, chef et créateur du Mandalorian, Dave Filoni.

Elle a une histoire complètement étoffée dans l’arrangement énergique, où nous la considérons comme une adolescente Padawan d’Anakin pendant The Clone Wars, et ensuite, quand elle est plus établie, nous la voyons aider à mener la bataille contre l’Empire dans Rebels.

Les parties les plus fascinantes du passage d’Ahsoka dans Le Mandalorien sont probablement le fait qu’elle connaissait Yoda et pourrait avoir des informations à communiquer à Mando sur les endroits où il pourrait découvrir sa famille.

Ahsoka serait représentée par Rosario Dawson, qui est liée au rôle depuis qu’elle a réagi à un tweet sur le fait de jouer à Ahsoka en 2017.

Bo Katan est un autre personnage créé à l’époque de Dave Filoni en train de ronger l’arrangement énergique de Star Wars, et des rapports tardifs démontrent que Katee Sackhoff, qui a exprimé le personnage dans Star Wars: Rebels, a de nouveau été donné le rôle de Bo Katan pour la nouvelle période. du Mandalorien.

Dans Rebels, Bo Katan a reçu le Sabre noir de Sabine Wren pour rejoindre les Mandaloriens contre l’Empire. Dans le même esprit, elle aurait essentiellement la possibilité de combler les trous entre ce qui s’est passé entre les Mandaloriens et l’Empire, tout comme nous a dit comment Moff Gideon a mis la main sur le Sabre noir.

Une partie de ce qui a rendu la période principale de The Mandalorian si exceptionnelle était la distribution tournante de chefs étonnants – présentés par le showrunner John Favreau. Favreau est de retour pour la saison deux pour coordonner n’importe quelle scène de classement. Dave Filoni, Bryce Dallas Howard et Rick Famuyiwa auront également chacun une scène.

Concernant les nouveaux chefs pour cette saison à venir, Robert Rodriguez et Peyton Reed vont coordonner les scènes. Carl Weathers aura également une double obligation cette saison et dirigera une scène.

Nous en avons parlé en détail dans la partie ci-dessus, mais voici un aperçu des acteurs et des membres de l’équipe confirmés jusqu’à présent pour la saison 2:

Enquête Les Mandaloriens projetant des ouï-dire se sont transformés en sa propre industrie des bungalows, Jamie Lee Curtis et Michael Biehn faisant tous deux l’objet de rapports non vérifiés sur les apparitions de la saison suivante de l’émission. Dans tous les cas, notre potin n ° 1 est que Timothy Olyphant rejoindra la série en tant que Cobb Vanth, un ancien esclave qui se transforme en shérif de Tattooing après la chute des huttes, tout en portant un renfort mandalorien.

Le mandalorien a été un succès si rapide que Disney a demandé au showrunner Jon Favreau de commencer à tourner pour une deuxième saison peu de temps après le début de la saison principale, qui a généré des bénéfices, car l’enregistrement de la saison deux s’est terminé avant qu’il ne soit très bien influencé par le verrouillage de la pandémie de Covid.

En septembre 2020, Disney a déclaré la date de diffusion officielle de The Mandalorian Season 2. Il commencera sur Disney + dans divers quartiers et se déroulera semaine après semaine, comme la saison principale. Le studio a partagé une publication Instagram pour déclarer la date de livraison: «C’est le jour. De nouvelles scènes commencent à être diffusées le 30 octobre sur Disney + ».

Disney a livré la bande-annonce principale de la saison 2 de The Mandalorian. Il montre Manado et l’enfant alors qu’ils commencent leur quête de ce qui reste des Jedi.

