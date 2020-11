The Mandalorian Season 2 – Qui est le grand amiral Thrawn?

Dans l’épisode le plus récent de la 2ème saison de Le mandalorien Toutes sortes de choses se sont produites, après tout, nous n’avons pas seulement appris plus sur le passé de l’enfantmais il a aussi célébré un favori des fans sa première action en direct. Mais ce n’était pas du tout tout, car il y avait par la suite des références à l’univers élargi de «Star Wars».

A la fin de l’épisode, un nom a également été évoqué qui sera probablement particulièrement heureux des fans plus âgés de la galaxie loin, très loin, car ce sera le retour d’un méchant populaire promis: Le par Grand amiral Thrawn. Nous voulons voir exactement de qui il s’agit dans ce qui suit, mais soyez prudent, SPOILER à venir!

Avant le mandalorien: la trilogie Thrawn de Timothy Zahn

Alors que nous apprenons vers la fin de l’épisode actuel, il y a des ex-Jedi Ahsoka Tano actuellement à la recherche de Grand Amiral Thrawn. Nous l’avons vu pour la dernière fois quand il était avec Rebelles de Star Wars-Personnage principal Ezra Bridger disparu dans l’immensité de l’espace. Quelque chose semble s’être produit depuis lors, ce qui est arrivé Potentiel de spin-off aurait.

Ezra et Thrawn en finale de « Star Wars Rebels » (© Disney / Lucasfilm)

Mais qui est ce méchant, dont l’ancien élève d’Anakin Skywalker jette dans la pièce? Le méchant a été créé par l’écrivain Timothy Zahnqui donne au personnage un tout Trilogie romanesque dévoué. Cela a lieu quelques années après l’épisode VI et continue les aventures de Luke, Han et Leia après avoir vaincu l’empereur. Pour de nombreux fans, les livres sont toujours considérés comme les vraies suites.

Mitth’raw’nuruodoest ce que le personnage s’appelle réellement un chissqui s’était levé pour devenir le seul amiral non humain de l’Empire galactique. Après la mort de l’empereur Palpatine, Thrawn a pris le relais aux commandes de la flotte et joué avec son produit phare, le Chimère (chimère)pour combattre la Nouvelle République. Il a peut-être même gagné cette guerre, mais à la fin il a été donné par son garde du corps Rukh assassiné dans 9 NSY. C’est l’année où se déroule également l’histoire mandalorienne.

Contrairement à un Dark Vador, par exemple, Thrawn ne constitue pas une menace physique en premier lieu. Ce qui l’a rendu si populaire auprès de Palpatine et a gagné le respect des autres impérialistes était son esprit aiguisé comme un rasoir ainsi que son génie tactique. Il a analysé ses adversaires, surtout leur artjusqu’à ce qu’il puisse calculer exactement ce qu’ils faisaient. Alors il a réussi au nom de l’empire de nombreuses planètes importantes conquérir. Depuis que Disney a repris la licence «Star Wars», ces trois livres appartiennent ne fait plus partie du canon officiel.

Avant le Mandalorien: la bataille du grand amiral Thrawn contre la rébellion

Dans le canon officiel, Thrawn était dans le 3e saison de « Star Wars Rebels » introduit et jusqu’à la finale de la série, il était le principal antagoniste des héros. Créateur « Rebels » Dave Filoni a travaillé avec Timothy Zahn pour adapter le méchant le plus fidèlement possible. Encore une fois, il est un génie tactique, qui étudie principalement la philosophie et l’art de ses adversaires afin de pouvoir les vaincre. Au moment de l’histoire « The Mandalorian », il est Perdu depuis dix ans.

Grand amiral Thrawn (© Disney / Del Rey)

Le retour dans la série d’animation a ensuite suivi une nouvelle trilogie de romansqui a été réécrit par Zahn. C’est là que le Passé la figure illumine plus en détail, y compris les expériences du Chiss pendant la Guerres de clones. Comme l’auteur l’a expliqué à Star Wars, il existe déjà quelques les décisions été pris pour des histoires qui après la finale « Rebels » comme où il était et pourquoi il était encore en vie.

Le temps nous dira si nous verrons vraiment le Grand Amiral Thrawn dans l’un des prochains épisodes de «The Mandalorian». Les nouveaux épisodes sont diffusés exclusivement sur Disney + tous les vendredis.

