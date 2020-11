The Mandalorian Season 2: Makers commente la scène clé du laboratoire

Le dernier épisode de la 2ème saison de Le mandalorien a commencé comme un épisode standard de Mission of the Week que nous connaissons déjà très bien dans la série. Notre personnage principal taciturne devrait être ses amis Greef Karga et Cara Dune dans le Infiltration et destruction d’une base impériale Aidez-moi.

À l’intérieur de l’installation, cependant, ils font une découverte terrifiante qui se présente Expériences sur l’enfant suggère. Par rapport au magazine Empire, Carl Weathers, qui a même travaillé derrière la caméra en tant que réalisateur dans cet épisode, est récemment entré plus en détail sur cette scène et, surtout, sur la sélection musicale qu’elle contient. Mise en garde, DIVULGACHER devant!

L’enfant associe-t-il The Mandalorian aux suites?

Après s’être frayé un chemin dans la base de la base, nos personnages principaux entrent dans une pièce qui utilisé comme laboratoire a été. Là vous trouvez êtres multiplesqui flottent dans des réservoirs de liquide et qui sont sans doute expériences impériales actes. Pour cela, l’enfant semble un rôle important avoir joué.

Si vous redressez vos oreilles pendant cette scène, vous entendez le thème musical de Snoke. Cela suggère un lien avec les développements qui ont eu lieu en Épisode IX ont été révélés: l’empereur Palpatine a essayé longtemps pour créer un nouveau corps et un résultat de ces expériences était le guide suprême du premier ordre. Comme le souligne Weathers, soyez ce lien initialement pas prévu été:

“J’ai adoré car presque aucune trace n’a été laissée pour vous dire de quoi il s’agit. […] Et quand vous découvrez de quoi il s’agit vraiment, vous arrivez finalement à la conclusion: Oh mec, c’est beaucoup plus grand que ce que nous pensions.“ Carl Weathers en face de l’Empire

Dessin conceptuel du 12e épisode de “Le Mandalorien” (© Disney / Lucasfilm)

Le directeur n’entre pas plus dans les détails, mais il suggère que le dialogue ultérieur en révèle déjà beaucoup sur ce qu’est l’empire projette vraiment. Weathers déclare également:

Ensuite, la figure de l’hologramme entre et souligne de quoi il s’agit et qui est vraiment responsable de tout. Nous comprenons donc maintenant que cet épisode ramène vraiment à tout ce qui se passe là-bas et à ce que le Mandalorien et nous avons tous à voir avec ce gars nommé Moff Gideon. Carl Weathers en face de l’Empire

Même si Weathers ne le dit pas explicitement, «The Mandalorian» semble travailler lentement vers les événements qui ont lieu dans le La trilogie Sequel est particulièrement importante volonté. Cependant, à quel point tout cela est exactement lié, nous ne le découvrirons probablement que dans l’un des prochains épisodes, qui apparaîtra tous les vendredis sur Disney +.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂