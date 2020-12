The Mandalorian Season 2 Leak taquine une surprise de la vieille école Star Wars

Le mandalorien La fuite de la saison 2 taquine le retour d’un navire emblématique. La série à succès Disney + se prépare à conclure la deuxième saison avec seulement 3 épisodes à faire. Guerres des étoiles les fans ont eu droit à beaucoup de nouvelles informations cette saison, en particulier en ce qui concerne l’enfant et une partie de sa trame de fond. Cependant, il y a beaucoup de choses à conclure avant d’arriver à la fin. Il y a du potentiel SPOILERS pour Le mandalorien saison 2 ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

Le premier épisode de Le mandalorien la saison 2 s’est terminée par un regard sur Boba Fett sur Tatooine. Nous avons également vu son armure, qui est maintenant entre les mains de Din Djarin après l’avoir obtenue de Cobb Vanth, qui l’a achetée à quelques Jawas. Nous n’avons pas vu le personnage préféré des fans depuis, mais selon une nouvelle fuite, cela pourrait très bien changer d’ici la fin de la saison plus tard ce mois-ci. Dans la version originale Guerres des étoiles trilogie, Boba Fett a piloté Slave I, le vaisseau spatial appartenant auparavant à Jango Fett. Le navire est un engin de patrouille et d’attaque de classe Firespray-31 modifié, et c’est quelque chose que les fans s’interrogent depuis longtemps.

Selon la dernière fuite, le cockpit de l’esclave I a été recréé pour Le mandalorien saison 2. Apparemment, le navire emblématique fera son apparition d’ici la fin de la saison, bien qu’aucun autre détail n’ait été fourni. On ne sait pas si nous verrons le pilote de Boba Fett Slave 1 ou si quelqu’un d’autre sur Tatooine pourrait s’y retrouver. Cela étant dit, il y avait déjà des spéculations sur un possible standalone Boba Fett série, qui pourrait également utiliser le cockpit qui a été créé pour Le mandalorien.

En plus des fuites de l’esclave I, il a également été dit que Le mandalorien la saison 3 retournera dans d’autres endroits familiers du Guerres des étoiles la franchise. Un Naboo N-1 Starfighter aurait également été construit pour la saison prochaine. Il serait « jaune avec un ventre argenté comme on le voit dans La menace fantôme. « Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir ce qui se passe dans les épisodes restants de Le mandalorien saison 2, mais voir Slave I, ainsi que d’autres navires du passé, s’inscrit dans le scénario que nous avons vu jusqu’à présent.

Le retour de Boba Fett est déjà quelque chose qui a enthousiasmé les fans, mais va-t-il se retrouver face à face avec Din Djarin et Grogu? Heureusement, nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour le savoir. Le mandalorien a apporté du hardcore Guerres des étoiles les fans de retour dans le mélange après la déception de la trilogie suite. La saison 2 a continué à faire du bon travail en capitalisant sur la nostalgie, mais sans en aller trop loin. De plus, la série innove et prend des directions inventives, ce qui façonnera probablement la façon dont les histoires sont racontées sur grand écran dans un proche avenir. Le mandalorien La fuite de la saison 2 nous vient du sous-marin Star Wars Leaks de Reddit.

