The Mandalorian Season 2: Finale ramène le personnage emblématique de Star Wars

Hier, il a culminé 2ème saison de The Mandalorian dans leur grande finale. L’épisode dans lequel le personnage principal Din Djarin et ses amis tentent de Grogu gratuit, quelques surprises prêtes. En particulier, de nombreux fans se souviendront longtemps de l’épreuve de force, après tout, un célébré personnage légendaire « Star Wars » son retour.

Nous voulons voir exactement de quel chiffre il s’agit. Bien sûr, nous ne traiterons pas de cela SPOILERS massifs contourner. Vous ne devriez lire à partir d’ici que si vous avez déjà vu le dernier épisode de la série.

The Mandalorian: Un Jedi se précipite au secours de Grogu et des personnages principaux

Din et ses amis ont élaboré un plan pour entrer Navire de Moff Gideon pour pouvoir pénétrer. Tandis que Cara, Bo-Katan & Co. Notre protagoniste taciturne, l’enfant, devrait fournir une distraction libre de sa cellule. Mais bien sûr, cela se passe comme il se doit: le projet est tout sauf fluide.

Ils parviennent à éliminer les troupes d’assaut à bord et à maîtriser Moff Gideon, mais peu de temps après, ils sont piégés sur le pont. Un peloton de troupes noires se tient devant sa porte et les personnages principaux soupçonnent qu’ils ne peuvent pas submerger les droïdes – mais apparaît ensuite un nouvel espoir sous la forme d’un seul X-wing.

Un mystérieux Jedi apparaît dans « The Mandalorian » (© Disney / Lucasfilm)

Vous pouvez voir comment à travers les moniteurs une silhouette voilée tué les troupes sombres avec un sabre laser. Les droïdes n’ont absolument aucune chance et la personne mystérieuse se tient enfin devant Din et ses amis. Il est Luke Skywalkerqui veut lui amener le Grogu dans le À cause de la puissance pour instruire et le transformer en Jedi!

The Mandalorian: Mark Hamill revient en tant que Luke Skywalker

Vous avez bien lu, la légende de Star Wars Luke Skywalker célèbre sa première dans « The Mandalorian » et devient le nouveau maître Jedi du petit Grogu. Un regard sur le générique de l’épisode révèle que les responsables en fait Mark Hamill ramené pour cette brève apparition. Eh bien, du moins d’une manière ou d’une autre, car en fait ce camée était une coproduction.

Incarné sur le plateau de la série Acteur Max Lloyd-Jones (« Il était une fois ») le chevalier Jedi, alors il lui a prêté son corps. le visageCependant, ce que nous voyons dans la scène est celui de Mark Hamill, que rajeuni numériquement a été. Il prête son «jeune moi» dans cette scène aussi sa voix. Hamill s’est allumé peu de temps après la première de l’épisode Twitter aux fans et demandé malicieusementsi c’est récemment « Quelque chose de bien à la télé » vu.

Bien que de nombreux fans aient espéré la performance de Luke Skywalker, personne ne pouvait être sûr qu’il était en fait le petit Amenez Grogu aurait. À propos de ce que le chevalier Jedi a fait après la destruction de la deuxième étoile de la mort après tout, peu connu dans le canon. Maintenant, il semble cependant qu’il ait trouvé un étudiant pour son Académie Jedi dans le « fils adoptif » de Din Djarin, ce qui ouvre des possibilités passionnantes pour la troisième saison déjà confirmée de la série.

Cependant, il faudra un certain temps avant que nous puissions les voir. La 3e saison de «The Mandalorian» devrait débuter exclusivement sur Disney + à Noël 2021.

