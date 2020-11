The Mandalorian: Sasha Banks parle de son rôle secret dans la saison 2

Hier a été lancé en Disney Plus la deuxième épisode de la saison 2 de The Mandalorian, et bien que le niveau élevé dont jouit la série depuis sa première baisse un peu, nous sommes toujours ravis d’imaginer ce que l’avenir réserve au plus grand succès télévisuel du monde. Univers Star Wars. Pour l’instant, nous savons que le lutteur professionnel de la WWE, Sasha Banks, apparaîtra à un moment donné dans le nouveau lot avec un personnage mystérieux dont nous ne savions rien, jusqu’à présent.

L’actrice maintenant aussi a parlé exclusivement avec Espion numérique et a prétendu se sentir « exextrêmement chanceux. Je ne peux pas croire que je suis dans deux des plus grands univers du monde: le Wwe Oui Guerres des étoiles (…). Je suis dans un état de choc énorme … je ne peux pas y croire« . En outre s’assure que jouer est quelque chose qu’il aime: « J’aime divertir « , et donc après être passé par Le mandalorien, explique qu’elle a des projets: «J’ai travaillé sans relâche pour réaliser tous les rêves que j’ai eu depuis que je suis enfant, et la lutte n’est pas la seule« .

Il semble qu’il reste encore quelques semaines pour savoir quel personnage est celui que l’expert de lutte incarne dans la série, mais certains adeptes disent que cela pourrait être Troglodyte Sabine, le rôle de Les rebelles de Star Wars cela passerait pour la première fois de l’animation à l’action réelle. La théorie a du sens, bien que les options soient si nombreuses, que ces rumeurs peuvent être à la fois vraies et fausses.

