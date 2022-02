The Mandalorian saison 3 date de sortie et info plans de tournage

Le livre de Boba Fett n’était que le début de Star Wars en 2022. Après avoir conclu cette semaine l’aventure Tatooine du tristement célèbre chasseur de primes ,

la franchise a jeté son dévolu sur Obi-Wan Kenobi . Hier, Lucasfilm a dévoilé une date de première officielle et une première affiche glorieuse pour la prochaine série Star Wars originale de Disney +, et The Bad Batch et Andor ne sont pas loin derrière.

Le mois dernier, il a été révélé que la saison 2 de The Bad Batch commencerait à être diffusée dès ce printemps . De plus, un dirigeant de Disney a annoncé que la première saison tant attendue d’ Andor arrivera sur le service de streaming au cours du quatrième trimestre de 2022 .

L’un des plus grands points d’interrogation entourant le programme télévisé de Disney est The Mandalorian Season 3. Le public a été témoin du retour de Mando dans le cinquième opus de The Book of Boba Fett , alors que Din Djarin se vantait d’avoir la pleine possession du Darksaber.

De plus, il a pu retrouver son petit compagnon vert, Grogu. À la fin du spectacle, le duo s’est envolé dans le nouveau N-1 Starfighter du guerrier .

Les téléspectateurs sont certainement curieux de voir où les personnages iront ensuite. La dernière mise à jour sur la prochaine série d’épisodes de The Mandalorian indiquait que Lucasfilm envisageait une sortie vers Noël cette année , mais cela pourrait être remis en question en fonction de nouvelles informations.

L’extension de production de la saison 3 de Mandalorian

Un nouveau rapport de Bespin Bulletin indique que la production de The Mandalorian Season 3 a été prolongée. Des semaines supplémentaires ont été ajoutées au calendrier de tournage prévu, le spectacle devant maintenant se terminer fin mars de cette année.

Le point de vente a noté que cette prolongation est la raison pour laquelle la date de début d’ Ahsoka a maintenant été repoussée à avril .

De plus, Lucasfilm a apparemment terminé son tournage dans la gare de triage de Los Angeles utilisée pour de nombreuses séquences de la série. Des sources disent avoir récemment été témoins de la destruction de diverses structures et de décors par une petite équipe. Bespin Bulletin a précisé que le tournage aurait probablement lieu aux Manhattan Beach Studios pour le reste de la production.

Din Djarin et Grogu reviendront-ils en 2022 ?

Cette nouvelle peut provoquer un malaise chez certains fans, en particulier après la finale qui divise The Book of Boba Fett . Cependant, il existe des explications rassurantes quant à la raison pour laquelle ces semaines ont été ajoutées.

La production du prochain voyage de Din Djarin aurait eu des retards en raison de COVID-19 le mois dernier . Malgré ces rumeurs face à certaines informations contradictoires , le prolongement du tournage pourrait être la conséquence directe de tels reports.

D’un autre côté, il pourrait simplement s’agir d’un problème d’horaire. Jusqu’à présent, la télévision en direct de Star Wars a compilé des castings étoilés pour toutes ses saisons. Il a également l’habitude d’attirer des talents de haut niveau derrière la caméra.

Les acteurs et réalisateurs de la série sont probablement confrontés à des horaires chargés , ce qui aurait pu entraîner un conflit d’horaire. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le tournage a été prolongé de quelques semaines, dont beaucoup ne devraient pas inquiéter la communauté Star Wars.

La production de la saison 2 de Mandalorian s’est terminée début mars 2020. Environ sept mois plus tard, cette même saison a été créée sur Disney +.

Si le tournage du troisième volet peut se terminer d’ici la fin du mois de mars, l’histoire indique que Lucasfilm peut respecter cette date limite de décembre et commencer à diffuser des épisodes dans l’année.