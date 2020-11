The Mandalorian Saison 2: Qui est le favori des fans, Bo-Katan Kryze?

Quoi diverses rumeurs Déjà évoqué dans les mois précédents, était dans l’épisode actuel de la 2e saison de Le mandalorien maintenant confirmé: Bo-Katan Kryze revient! Il est joué par Katee Sackhoffque le personnage est déjà dans les deux séries d’animation « Star Wars: The Clone Wars » et « Star Wars Rebels » ont donné leur voix.

Pourtant, qui est ce personnage qui évolue rapidement au sein de la communauté à un favori des fans pourrait muer? Pour tous ceux qui n’auraient pas dû entrer en contact avec Bo-Katan, nous leur fournissons guerrier mandalorien au dessous de. Mais attention, bien sûr nous ne périrons pas divers SPOILERS environ.

Avant le mandalorien: un combattant de la résistance pendant la guerre des clones

Leur première impression avait Bo-Katan Kryze dans « Star Wars: The Clone Wars ». A cette époque, il appartenait encore à la groupement militant Death Watch à qui sont pour un Souvenir utilisé la culture guerrière mandalorienne. Un Vestiges de ce groupe est le nom de la montre dans « The Mandalorian » et a probablement enroulé notre Mando taciturne.

Bo-Katan Kryze et Ahsoka dans « Star Wars: The Clone Wars » (© Disney/Lucasfilm)

A gouverné pendant la guerre des clones La soeur de Bo-Katan, Duchesse Satine Kryze, via Mandalore. C’était une pacifiste qui voulait garder la guerre loin de chez elle. Après le ancien Seigneur Sith Dark Maul apparu sur la planète, cependant, les événements ont commencé à se rouler les uns sur les autres: Il assassiné Satine et a aussi apporté le Death Watch tout Mandalore sous son contrôle.

ensuite Bo-Katan a quitté le Death Watch et rassemblé d’autres Mandaloriens autour d’eux afin qu’ils puissent débarrasser leur patrie de Maul. Pendant le Bataille pour Mandalore, l’une des dernières batailles de la guerre des clones, elle s’est alliée avec le Ex-Jedi Ahsoka Tanopour libérer la planète. Cependant, ils n’ont obtenu qu’un bref succès car cela Empire galactique plus tard a gouverné Mandalore.

Avant le Mandalorien: un chef rebelle contre l’Empire

Nous en faisons l’expérience au moins dans «Star Wars Rebels», dans le temps entre l’épisode III et IV pièces. Lors d’une mission sur le monde natal de Dark Maul Dathomir amener le jeune mandalorien Sabine Wren et ses amis l’épée noire en leur possession. C’est le sabre laser du premier Jedi mandalorienque plus tard à un Symbole de domination sur un mandalore uni.

Bo-Katan avec l’épée noire dans « Star Wars Rebels » (© Disney/Lucasfilm)

Cela a fonctionné ensemble Sabine et Bo-Katanpour remporter une victoire majeure contre l’Empire. Plus tard, le jeune rebelle a remis l’épée noire sur Bo-Katan, puisque c’est le dirigeant et le leader appropriés pour Mandalore. Peu de temps après, plusieurs clans lui ont prêté allégeance et l’a acceptée comme leur nouvelle tête.

Plusieurs années plus tard, il est venu à Grande purge: L’Empire a attaqué Mandalore et tué presque tous les Mandaloriens. Les quelques survivants se sont alors retirés sous terre. Pendant ce temps, il est probable Moff Gideon, le méchant principal de « The Mandalorian », Bo-Katan très probablement l’épée noire enlevée avoir. Maintenant, elle veut lui récupérer l’arme.

On ne saura probablement que si elle réussira dans les prochains épisodes de «The Mandalorian», qui sera diffusé en exclusivité sur Disney + les vendredis.

