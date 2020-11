The Mandalorian Saison 2: Qui est le favori des fans, Ahsoka Tano?

Dans la perspective du lancement du 2ème saison de Le mandalorien diffusé diverses rumeurs sur l’apparition d’un personnage très spécial. Pendant ce temps, Disney + lui-même a confirmé le casting du personnage et depuis le 3ème épisode de la saison au plus tard, il devrait être clair: Ahsoka Tano sera bientôt elle Début en action en direct célébrer.

Mais qui est ce personnage, son nom Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) jeté dans la pièce dans l’épisode le plus récent? Pour tous ceux qui n’ont peut-être pas encore entendu parler Ahsoka préféré des fans aurait dû entendre, nous les présentons ci-dessous. Cependant, nous n’allons pas faire cela divers SPOILERS contourner!

Bien avant le mandalorien: un Jedi Padawan pendant la guerre des clones

Leur première impression a célébré Ahsoka dans le film « Star Wars: The Clone Wars ». Alors qu’Anakin Skywalker et son maître Obi-Wan Kenobi se battaient sur les lignes de front, une jeune femme s’est soudainement tenue devant eux, qui a dit à Anakin: à partir de maintenant, elle était son padawan. Bien qu’ils en fassent un peu au début début cahoteux l’un s’est développé entre eux au fil du temps amitié intime.

Ahsoka combat Maul dans « Star Wars: The Clone Wars » (© Disney / Lucasfilm)

Au cours de ses nombreuses batailles, elle a réalisé que les Jedi avaient perdu leur chemincar ils ne devraient pas se battre dans une guerre. Enfin, un jour fatidique, un autre padawan en a commis un Attaque du temple Jediqui était attaché à Ahsoka. Bien qu’Anakin ait finalement pu prouver son innocence, elle a décidé de l’Ordre Jedi et leur maître partir.

Elle devrait être en route plus tard à Mandalore courir là où ils sont côte à côte avec Bo-Katan Kryze combattu pour empêcher la planète de régner Ex-Sith Dark Maul libérer. Bien qu’Ahsoka ait réussi à vaincre Maul, elle a finalement été conquise par le Commande 66 surpris. Avec son ami Rex plus tard, elle a simulé sa mort et à partir de ce moment-là gardé un profil bas pendant que Empire galactique ressuscité des cendres de la république.

Même avant The Mandalorian: Ahsoka en tant que chef rebelle

Puis elle a vécu en exil, mais il s’est retrouvé à nouveau pendant cette période R2-D2 et l’ancien Sénateur Bail Organa. Il voulait convaincre l’ex-Padawan de cela, avec lui construire une rébellionpour tenir tête à l’empire. Ahsoka a accepté, mais seulement si Organa l’aiderait, Enfants sensibles au pouvoir devant l’empire et ses inquisiteurs protéger.

Ahsoka Tano dans « Star Wars Rebels » (© Disney / Lucasfilm)

Sous le Alias ​​Fulcrum elle a maintenant soutenu le Construire la rébellionjusqu’à ce qu’elle rejoigne un petit groupe rebelle dans « Star Wars Rebels ». Son chemin devrait finalement la conduire Planète Malachor plomb, où elle a rencontré Maul à nouveau et pour la première fois combattu contre Dark Vador. Au cours de leur duel, leurs pires craintes se sont réalisées, car ils ont réalisé que le Seigneur Sith leur vieux maître était.

Là, au milieu de leur lutte le templedans lequel ils étaient s’est effondré, il semblait que c’était Ahsoka est mort ici, mais protagoniste de « Rebels » Ezra Bridger réussi grâce au mystérieux Monde entre les mondespour la sauver à la dernière minute. Après les événements de Star Wars Episode VI: Le retour du Jedi, Ahsoka a rompu avec le Mandalorien Sabine Wren sur, pour trouver Ezraqui était alors parti depuis des années.

Pendant The Mandalorian: Ahoska rencontre-t-il Mando et l’enfant?

Maintenant, on dirait qu’elle en a eu un pendant ce temps aussi certains mandaloriens taciturnes qui a appris de Bo-Katan Kryze dans la saison 2, épisode 3 (chapitre 11) où il a pu trouver l’ancien Jedi.

Que ce soit Ahsoka Tano le Mandalorien Din Djarin en fait avec l’enfant alias Baby Yoda pourra vous aider, nous ne le découvrirons que dans l’un des prochains épisodes de « The Mandalorian », qui tourne toujours exclusivement sur Disney + le vendredi. Il semble donc que les parties se heurteront dans la collerette sèche.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂