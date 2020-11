The Mandalorian saison 2: le nouvel épisode se prépare-t-il à un spin-off?

L’épisode récemment publié de la 2ème saison de Le mandalorien tenu quelques surprises prêt pour les fans. Non seulement un personnage est enfin apparu dont la grande apparence que beaucoup attendaient certainement, mais l’épisode pourrait aussi être une spin-off potentielle mettre en place.

Ce que nous entendons par là, nous vous l’expliquons dans les lignes suivantes. Mais fais attention, bien sûr, nous ne serons pas là SPOILERS massifs contourner le dernier épisode de la série « Star Wars ».

The Mandalorian: le favori des fans aura-t-il bientôt sa propre série?

Son dernier voyage met en scène notre héros taciturne la planète Corvusoù il, comme lui Bo-katan a promis de rencontrer un Jedi. Et en fait, c’est exactement ce qui se passe, car après une brève visite dans un petit endroit, cela fait Din Djarin a fait la connaissance de un ex-Jedi: Le favori des fans Ahsoka Tano!

Son apparence a germé les premières rumeurs Désiré par de nombreux fans l’année dernière et maintenant il est en fait ici. Comme elle l’explique à notre mandalorien, cependant, elle peut ne vous inquiétez pas de la formation de Grogus, vous devriez plutôt vous concentrer sur le Planète Tython arriver et attendre de l’aide là-bas.

Dessin conceptuel du 13e épisode de « Le Mandalorien » (© Disney / Lucasfilm)

Comme le souligne Ahsoka, soyez les sentiments de l’enfant trop forts et la séparation de Din pourrait finalement le gâcher. Elle sait très bien que de telles émotions détruire même les meilleurs Jedi pourrait. Mais il y a peut-être plus que cela, car au fur et à mesure que nous apprenons, l’ancienne élève d’Anakin Skywalker est sur une mission qui lui est propre: À la recherche du grand amiral Thrawn!

La dernière fois que nous avons vu le méchant dans la finale de la série d’animation « Star Wars Rebels », à la fin de laquelle lui et le jeune Jedi Ezra Bridger dans l’immensité de l’espace disparu. Ahsoka et le mandalorien Sabine Wren partent sur la recherche pour son amie, mais si jamais ils trouvaient Ezra est pour l’instant peu clair.

Mais maintenant nous savons qu’au moins Thrawn est toujours en vie semble l’être et Ahsoka n’est certainement pas sans raison à la recherche de l’ancien Grand Amiral de l’Empire. A-t-il tué Ezra? Ou peut-être l’a attiré à ses côtés? Quelque chose a dû arriver et cela livre un crochet presque parfait pour un spin-off.

Ezra et Thrawn en finale de « Star Wars Rebels » (© Disney / Lucasfilm)

Bien que nous dans l’épisode actuel beaucoup sur le passé de Grogu expérimenté et Ahsoka aide notre héros, l’épisode tient vraiment clairement sous le signe de l’ancien Jedi Padawan. On dirait presque que le réalisateur Dave Filoni a eu le chapitre 13 de « The Mandalorian » exprès en tant que pilote de porte dérobée conçu pour raconter l’histoire du personnage qu’il a créé pouvoir continuer ailleurs. Compte tenu de la fin plutôt ouverte de «Rebels», ce n’est probablement pas une idée entièrement improbable.

Reste à savoir si Ahsoka pourrait réellement obtenir sa propre série et rivaliser avec le grand amiral Thrawn. Avant cela, elle pouvait s’arrêter à l’un des prochains épisodes de « The Mandalorian », qui peut être vu tous les vendredis à Disney +.

