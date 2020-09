The Mandalorian – Saison 2 : la Date revelée !

La deuxième saison du Mandalorian sortira officiellement sur Disney+ le 30 octobre 2020 !

L’annonce a été faite sur Twitter avec un nouveau titre du Mandalorian lui-même et de l’enfant (Baby Yoda !), et les mots “This is the day”. Les nouveaux épisodes seront diffusés en streaming à partir du 30 octobre sur #DisneyPlus. #TheMandalorian.”

The Mandalorian – Saison 2 : Plus que 57 jours de patience !

The Mandalorian – Résumé de la saison 1

La première saison de The Mandalorian a diffusé son dernier épisode le 27 décembre 2019 et, dans notre revue, nous avons dit : “Chaque série a besoin de temps pour trouver sa place dans sa première saison, et les aspects les plus difficiles de The Mandalorian – ses changements de ton sauvages, ses épisodes autonomes dérivés et ses dialogues maladroits – sont sans doute exacerbés par l’ordre raccourci des épisodes et le calendrier de diffusion hebdomadaire… Mais quand la série tourne à plein régime – comme dans les épisodes d’ouverture et de fermeture – elle canalise tout le plaisir, l’évasion et, oui, le cœur sincère (ou, si vous préférez, le cheesiness occasionnel) de la Trilogie originale”.

La saison 1 a diffusé ses épisodes chaque semaine, et a vu l’Enfant / Bébé Yoda prendre le contrôle de notre galaxie.

La première saison du Mandalorian se termine par le retour d’une arme ayant un héritage majeur dans l’univers de Star Wars, le sabre laser. Nous avons fait une plongée profonde dans l’histoire de cette arme, qui appartenait auparavant à Star Wars : le Bo-Katan Kryze de The Clone Wars, qui serait joué par Katee Sackhoff dans la saison 2, et Sabine Wren de Star Wars Rebels. Aujourd’hui, il a en quelque sorte trouvé sa place dans Moff Gideon de Giancarlo Esposito.