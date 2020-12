The Mandalorian Saison 2 episode 7 (Spoiler)

l’épisode 7 de la saison 2 de Mandalorian: démasqué

Le Mandalorien fait face à son avant-dernier péril alors qu’il montre son visage pour sauver la situation

«Avez-vous déjà entendu la tragédie… de Dark Grogu, ?

Oui, l’épisode de la semaine dernière de The Mandalorian n’était que le coup de poing que suggérait le titre plutôt inquiétant (The Tragedy), avec Grogu / Baby Yoda capturé par l’Empire et se penchant dans son côté obscur tandis que le navire de Mando, ses armes et son sentiment général de joie de vivre ont été détruits par les forces de Moff Gideon.

Toutes les scènes de combat cool de Boba Fett , le service aux fans et les retombées infinies de Disney + ne pouvaient pas combler le trou laissé par Baby Yoda – alors que le chasseur de primes de Pedro Pascal a rassemblé de vieux alliés et des favoris des fans (y compris Boba Fett, curieusement utile de Temuera Morrison), le La scène a été préparée cette semaine pour un assaut massif de type Suicide Squad pour sauver « The Child ».

Mais à la place, à la mode mandalorienne classique, notre gang de héros (avec l’ajout de Bill Burr’s Migs Mayfield, un tireur d’élite de la première série) a d’abord une autre mission à accomplir avant de pouvoir passer à l’action principale. Avant de pouvoir retrouver Moff Gideon, ils doivent avoir accès à un terminal interne impérial, ce qui signifie se diriger vers une autre planète pour une infiltration sournoise.



Ce qui suit est beaucoup d’amusement de braquage classique (beaucoup de moments tendus où nos héros sont sur le point d’être découverts, des gens qui disent «nous sommes» et un subterfuge général) ainsi qu’un sacrifice personnel majeur pour notre Mando lui-même, qui sacrifie son principes religieux (et sens du swag) pour aller sous couverture.

C’est une marque de la façon dont cette série a bien caractérisé le Din Djarin de Pedro Pascal que j’ai laissé échapper un hoquet involontaire à la perspective d’un personnage retirer un casque hors écran pour le mettre … un casque différent, mais c’est là que nous en sommes. Le sentiment de honte émanant de Mando alors qu’il porte un équipement impérial est palpable – bien que, comme certains pirates essayant de détourner son «envoi» et celui de Migs l’apprennent, il est presque aussi mortel à l’extérieur du Beskar qu’il est à l’intérieur.

Pendant un bref instant, alors qu’il se fraye un chemin à travers ses ennemis, essentiellement non armés et dans son armure impériale, nous avons un bref aperçu du monde qui pourrait exister si les Stormtroopers et leurs acolytes impériaux étaient réellement … bons à tout. Luke Skywalker et ses copains n’auraient eu aucune chance.

En fait, vous pourriez vous retrouver en train de hurler en interne alors que Migs et Mando sont sauvés par… TIE Fighters et un peloton de Stormtroopers, offrant une tournure étrange sur Star Wars alors que les méchants habituels sont laissés en train de applaudir comme les rebelles à la fin de A New Hope, heureux de ramener l’un de leurs numéros à la maison en toute sécurité.

Mais la tension n’est pas encore terminée. Pour entrer et accéder au terminal d’accès impérial, Mando doit faire ce qu’il a évité toutes les séries et retirer son casque – ce qui signifie que pour la première fois de cette série, Pedro Pascal a beaucoup de temps avec les autres acteurs. Et à peine ces pauvres «yeux marrons» sont démasqués qu’il est pris au piège de la beuverie de l’enfer avec Migs et un officier impérial, qui offre un indice intrigant sur la stratégie de l’Empire après la trilogie originale – causer autant de ravages à la Nouvelle République que possible jusqu’à ce que les gens supplient essentiellement l’Empire de revenir.

«Tout le monde pense qu’il veut la liberté, mais ce qu’il veut vraiment, c’est de l’ordre», note-t-il, peu de temps avant de prendre un coup de blaster dans le cerveau de Mayfield en colère. «Quand ils réalisent qu’ils vont accueillir de retour à bras ouverts.

«A l’Empire», conclut-il en levant son verre.

Malheureusement pour lui, en peu de temps, cette branche particulière de l’Empire a explosé au cours de l’évasion de Mayfield et de Mando (y compris le combat aérien de chasseurs TIE le plus court au monde), mais ses commentaires persistent dans l’esprit. Est-ce ainsi que commence le Premier Ordre? Et quels autres vestiges impériaux restent-ils?