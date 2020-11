The Mandalorian Saison 2 Episode 3 confirme une rumeur de longue date sur la mission de Mando

Le mandalorien la saison 2 a révélé une mise à jour majeure des Jedi. L’épisode 3 de la dernière saison est actuellement en streaming sur Disney +. Din Djarin et l’enfant ont été confrontés à de nombreuses quêtes secondaires au cours des dernières semaines, ce qui les a occupés. Il y a d’abord eu la bataille de Krayt Dragon sur Tatooine, puis la sauvegarde de Frog Lady et ses œufs sur Maldo Kreis à Aurebesh, qui est par coïncidence la même planète que Djarin est allé au chapitre 1. Il y a des SPOILERS pour Le mandalorien saison 2, épisode 3 ci-dessous, alors revenez en arrière maintenant si vous ne l’avez pas encore regardé.

Guerres des étoiles les fans attendaient quelques grandes révélations dans Le mandalorien saison 2, et jusqu’à présent, le spectacle a livré. Boba Fett a été inclus dans l’épisode 1, et maintenant nous avons appris l’identité du Jedi à qui Din Djarin livrera l’enfant. Bien qu’elle ne soit pas montrée dans l’épisode 2, il est révélé que l’émission mettra effectivement en vedette Ahsoka Tano. On ne sait pas si le personnage sera trouvé dans le quatrième épisode à venir, mais elle sera présentée à un moment donné, Rosario Dawson jouant probablement le rôle.

Quant à savoir comment Din Djarin a découvert Ahsoka Tano, c’était une autre surprise pour le hardcore Guerres des étoiles Ventilateurs. L’ancien chef mandalorien Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) et son équipe aident Mando à se sortir d’une impasse plus d’une fois dans l’épisode. Bo-Katan était une figure majeure de la bataille de Madalore contre l’Empire, qui est détaillée dans Clone Wars et Rebelles de Star Wars. Elle a également de grands liens avec le Darksaber. Dans l’épisode 3, Bo-Katan fait appel à Mando pour aider à abattre un vaisseau d’armes impérial, bien qu’ils finissent par le détourner à la fin.

Mando a sa mission claire et un nom de l’endroit où l’enfant doit être, tandis que Bo-Katan chasse le sabre noir et Moff Gideon chasse l’enfant. Il paraît que Le mandalorien La saison 2 verra Bo-Katan retrouver Mando et l’enfant à un moment donné, alors que leurs chemins semblaient destinés à se croiser. Gideon est brièvement présenté dans l’épisode sous forme d’hologramme, et c’était la première fois que nous le voyions cette saison. Greef Karga et Cara Dune n’ont pas encore été vus.

Le mandalorien La saison 2 a fait passer les choses à la vitesse supérieure avec l’épisode 3, alias Chapitre 11: L’héritière. Bryce Dallas Howard était derrière la caméra pour l’épisode, qui est le plus court à diffuser cette saison. Guerres des étoiles les fans étaient plus que probablement partis en redemande après le détournement et les nouvelles des Jedi que Din Djarin et l’enfant rencontreront. Quant à ce qui se passera une fois que Djarin rencontrera un Jedi, cela n’est pas clair, bien qu’il semble que certaines batailles majeures soient en cours. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Disney + pour diffuser le dernier épisode de Le mandalorien.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Streaming