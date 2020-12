«  The Mandalorian  »: Rosario Dawson partage son histoire surprenante avec Hayden Christensen: «  On avait l’impression que la force était en jeu  »

The Mandalorian La saison 2 n’a pas exactement été l’aventure autonome de la première saison. Après tout, la série a réintroduit plusieurs personnages préférés des fans. En particulier, The Mandalorian a amené Rosario Dawson en tant qu’ancien Jedi Ahsoka Tano. Et tout comme Ahsoka était proche d’Anakin Skywalker, Dawson a une histoire avec Hayden Christensen.

Dans l’épisode de la saison 2 «The Jedi», The Mandalorian (Pedro Pascal) traque enfin Ahsoka. La finale de la saison 1 lui a confié la tâche de livrer The Child aux Jedi. Et au début, il pense qu’Ahsoka pourrait peut-être terminer sa formation. Pourtant, la version du personnage de Dawson est bien loin des fans de «Snips» rencontrés lors de ses débuts sur Star Wars: La guerre des clones.

Le voyage d’Ahsoka l’a suivie de l’apprenant Padawan à l’ancien Jedi privé de ses droits. Et en tant que fans de Star Wars: Rebelles savoir, elle a découvert le sort de son ancien maître. Hayden Christensen, bien sûr, a joué Anakin Skywalker dans deux tranches de la trilogie préquelle alors qu’il devenait Dark Vador. The Mandalorian fait allusion aux cicatrices que cela a laissées sur Ahsoka.

CONNEXES: Ces réalisateurs de « The Mandalorian » pourraient suivre Taika Waititi dans les films de « Star Wars »

Christensen et Dawson n’ont pas eu l’occasion de mettre en scène la relation maître-apprenti d’Anakin et Ahsoka dans The Mandalorian ou ailleurs. Mais les deux acteurs se sont déjà croisés. Comme Dawson l’a expliqué dans une récente interview avec Vanity Fair, elle et Christensen semblaient étrangement être sur des voies parallèles à la «galaxie lointaine, très lointaine».

« Quand [my first movie, 1995’s Kids] est sorti, j’ai décidé à 16 ans que je voulais continuer à jouer. La mère de mon père a dit: «Eh bien, si tu vas faire ça, et que tu as 16 ans, alors tu dois étudier le théâtre» et m’a mis à Strasberg. Et c’était cet été-là où Hayden Christensen était. Nous avions le même cours. …

Nous avons fini par faire ce film ensemble des années plus tard appelé Verre brisé, et j’ai toujours pensé que c’était vraiment cool de connaître quelqu’un qui n’était pas seulement Guerres des étoiles mais a joué Anakin Skywalker. Ahsoka était son Padawan. Donc, quand le fan-casting est sorti, j’ai juste pensé que c’était assez sauvage que je me connecte visuellement à ce personnage en étant cet adolescent qui a rencontré cet acteur qui a fini par être ce grand personnage. Je ne sais pas. C’était juste comme si la Force était en jeu.