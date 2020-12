The Mandalorian retrouve l’essence de Star Wars

Il ne s’agit pas seulement des navires ou des extraterrestres, il y en a beaucoup plus, mais sans aucun doute, The Mandalorian récupère l’essence de Star Wars.

Je dois admettre que quand il s’agit de Star Wars, je ne suis pas le plus grand fan. Voyons voir, oui, je regarde les films, j’apprécie beaucoup d’entre eux … mais je ne mourrais pas si je n’allais pas au cinéma pour voir le dernier film ou si je manquais des chapitres de The Clone Wars ou similaire. Mais… le fait est qu’avec The Mandalorian, ma façon de voir la série aujourd’hui a un peu changé. Et je pense que TThe Mandalorian retrouve l’essence de Star Wars. Attention, il y aura des spoilers pour la série.

Je vais m’expliquer que sinon c’est très étrange. Je fais partie de ceux qui ont vu les six chapitres originaux de la saga avec un intérêt considérable. Ils ressemblent à de bons films de science-fiction pour moi, et la façon dont ils ont géré les choses me semble plutôt bonne. J’avais même mes favoris: Dark Vador n’est pas un classique, Qui-Gon Jinn semblait être un vrai héros … bref, ils m’ont tous fait divertir pour une raison ou une autre, ayant ses personnages attachants et ses moments à retenir.

Avec le nouveau lot de films … bien. Beaucoup disent avoir étranglé l’oie qui a pondu les œufs d’or, et en partie, je le comprends. Avec curiosité, J’étais l’un des rares à avoir apprécié l’épisode VII. Je l’ai vu, après tout, comme un hommage au chapitre IV, mais avec de nouveaux visages. Je vais être simple, mais cela au moins, pour moi, était suffisant pour profiter des films. Mais à partir de là … Rogue One me semblait assez normal, sans vraiment m’exciter. Croyez-moi, peu importe si vous savez comment ça va se terminer à la fin, mais à part la scène finale du film, cela ne m’a pas du tout excité. Ce serait une chose des tempos du film, je suppose, même si je ne suis pas non plus critique de cinéma.

Après cela, une débâcle plutôt curieuse est survenue. Le chapitre VIII m’a amusé, mais moins que le précédent. Il y avait quelque chose là-bas qui ne finissait pas de me cailler, mais bon, ce n’était pas si mal, pensai-je. Puis Solo est arrivé. Ay Solo. Je me suis littéralement endormi au cinéma. Mot. Je n’ai rien vu de plus soporifique et d’inintéressant dans ma vie. Et après cela est venu le chapitre IX. La grande clôture. Ce qui, cependant, m’a énervé. Comme je dis que je ne suis pas un grand fan, mais le film avait beaucoup de choses que je n’aimais pas, beaucoup de deus ex et un manque de temps pour assimiler les trop grandes choses qui ont fait J’ai quitté le cinéma avec un mauvais goût dans la bouche. Je n’ai pas pu me connecter avec ces films.

Et de quoi s’agit-il, si vous voulez parler de The Mandalorian et que la deuxième saison est déjà terminée? Eh bien, je n’ai pas d’autre choix, coupable, après tout, la clôture de cette deuxième saison a semblé, au moins, digne d’être mentionnée. Au cours de la première saison, il y avait déjà de bons osiers, mais personnellement, je n’ai pas du tout pu me connecter avec Mando. Malgré leurs efforts, le personnage était encore trop inorganique, trop «corseté», mais c’est normal. Après tout, ce ne sont que des débuts et le personnage doit avoir le temps d’évoluer.

Honnêtement, je pense que cette évolution est devenue beaucoup plus palpable dans cette deuxième saison, notamment dans les deux derniers chapitres de celle-ci. En eux, il est doublement évident l’évolution du Mandalorian, toujours avec réticence de sa part. Mais c’est la gravité des choses qui le conduit à cela. À cela et, bien sûr, à l’éclosion de sentiments pour le petit Grogu. Ce n’était plus simplement ce que le Chemin vous poussait à protéger. C’était quelqu’un avec qui il avait déjà établi une connexion, une relation, et la tendresse et la compréhension (ou le manque de compréhension) sont palpables tout au long de la deuxième saison.

Mais, comme je l’ai dit, c’est dans les deux derniers chapitres que cela est le plus visible. Et nous voyons le résultat de tout le changement de commandement. Changer vos croyances, votre façon de penser, n’est jamais facile, et nous voyons leur réticence à le faire. Concernant ne pas montrer son visage, devoir arrêter (encore plus) de faire les choses seul … c’est peut-être d’une manière très subtile, mais vous pouvez voir comment les idées que les autres lui donnent le pénètrent progressivement jusqu’à atteindre le sommet: enlever le casque.

Avec ce simple acte, les producteurs ne veulent pas seulement nous dire l’évidence. C’est une façon de nous dire de « se déshabiller » en révélant votre vrai moi. Que vous vous rendez compte que, par ceux avec qui vous avez noué un lien, ça vaut le coup d’éclore, ouvrez-vous, même si cela vous rend vulnérable. Vaut la peine? Eh bien, pour Mando, cela semble du moins le cas, et la vérité est que je le vois comme une métaphore précieuse.

Et ce simple fait me fait voir l’essence de Star Wars là-bas. Pour moi, Star Wars n’est pas simplement une saga de science-fiction dans lequel il y a des vaisseaux spatiaux, d’étranges extraterrestres et des pouvoirs spéciaux grâce à la Force. Même si je dois avouer que ce dernier a beaucoup à voir avec ma façon d’appréhender la saga. Après tout, une énergie qui imprègne tout le monde dans l’univers à un degré plus ou moins grand sans aucun doute parle d’unité, de relations.

Et oui, coupable. Pour moi, Star Wars en parle beaucoup. D’une relation père-fils, tronquée par les événements, mais qui permet de prendre de meilleures décisions. La relation enseignant-élève et sa complexité. Même à partir de relations amoureuses qui deviennent toxiques. C’est l’essence dont je parle. C’est celui qui se fait sentir lors du chemin de Din Djarin.