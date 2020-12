The Mandalorian rend un hommage épique au massacre des rebelles de Dark Vador dans Rogue One

Après des semaines de construction et de renforcement de notre anticipation, The Mandalorian La finale de la saison 2 a livré ce qu’on attendait d’elle et bien plus encore! Mais il y a de fortes chances que les révélations de la bombe dans l’épisode vous aient tellement excité que vous n’avez pas remarqué les références plus subtiles comme un œuf de Pâques soigneusement exécuté qui sert de rappel au redoutable Dark Vador.

[The article contains spoilers for The Mandalorian Saison 2 Episode 8, « The Rescue. » Turn away now if you haven’t binged the hell out of the finale yet]

Sans conteste, le moment le plus important de l’épisode final a été lorsqu’un X-wing solitaire s’est concentré et a duré à fond Guerres des étoiles les fans sont allés tous « Whaaat! » Si l’aile X ne vous a pas indiqué, alors le deuxième indice était l’apparition d’un sabre laser vert qui est possédé par un Jedi particulier, suivi de la main gantée noire alors qu’elle tournoyait, coupant les Dark Troopers qui semblaient indestructibles. il y a quelques secondes. Et puis vint le plus grand moment de la finale – le légendaire et étonnamment bien CGI Luke Skywalker est entré, sauvant une fois de plus la mise.

Compte tenu de la chronologie The Mandalorian est mis en place, c’est-à-dire après les événements du Le retour du Jedi, cela signifie que Grogu sera peut-être l’un des premiers étudiants à rejoindre la Luke’s Jedi Academy dans un futur proche. Mais ce qui nous préoccupe, c’est la scène d’entrée de Luke Skywalker, bien qu’avec Mark Hamill reprenant le rôle emblématique une fois de plus, Baby Grogu partant avec le maître Jedi après un adieu en larmes, et les post-crédits abandonnant encore un autre rebondissement massif, beaucoup ont peut-être échoué. pour comprendre qu’il cachait une référence à un certain infâme Seigneur Sith.

La scène du couloir de Luke cachait un œuf de Pâques de Dark Vador

Même après avoir vaincu Moff Gideon et réussi à sauver Grogu, Mando et son équipe se préparent aux blasters mortels des Dark Troopers qui martèlent la porte solitaire qui les protège. Mais comme mentionné, Luke Skywalker se précipite et élimine les droïdes imminents, même celui qui étouffe de force. Voyant Grogu devenir tout excité de voir les Jedi dans les moniteurs de sécurité, Mando ouvre la porte et Luke montre son visage pour la première fois alors qu’il traverse la vapeur, armé de son sabre vert.

Cette scène est presque une réplique exacte des derniers moments de Rogue One qui a vu le père de Luke, Dark Vador se frayer un chemin à travers les soldats rebelles qui avaient volé les plans de l’étoile de la mort et s’efforçaient de les amener au navire de Leia.

Tout comme l’entrée de Luke dans The Mandalorian, Dark Vador a également tué avec une précision mortelle et la seule différence majeure est que Luke est en train de découper des droïdes maléfiques ici, contrairement à son cher papa. Mais après que Vader se soit frayé un chemin à travers les soldats, il a émergé de la brume, son visage éclairé par son sabre – un mouvement que Luke reflète dans The Mandalorian final.

De nombreux fans ont déjà remarqué cet hommage sournois rendu au méchant emblématique et se sont tournés vers Twitter pour comparer les deux scènes classiques.

Chapeau à Dave Filoni, Jon Favreau et Peyton Reed pour avoir réalisé une autre scène merveilleuse qui nous a tous les deux retenus notre souffle et fait un voyage dans la voie de la nostalgie. Au cas où vous auriez raté la scène après avoir été pris dans l’excitation de voir le X-Wing, découvrez la finale de la saison 2 sur Disney + maintenant.

