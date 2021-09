« The Mandalorian » récompensé aux Emmy Awards 2021

Alors que certains rapports indiquent que le tournage de la troisième saison de « The Mandalorian » a déjà commencé, la deuxième saison de la série acclamée Lucasfilm et Disney + a déjà commencé à gagner en notoriété lors de l’édition 2021 des Emmy Awards, qui ont commencé à délivrer certaines de ses reconnaissances dans le domaine des Arts Créatifs.

Ces récompenses, axées sur le travail des personnes derrière les caméras, récompenseraient « The Mandalorian » trois nouveaux prix pour son histoire créative, ne présentant qu’un aperçu de ce qui va arriver lors de la cérémonie principale, qui est prévue le 19 septembre. .

« The Mandalorian » a remporté son premier Emmy Award dans la catégorie « Outstanding Prosthetic Makeup », suivi de « Outstanding Photography » et « Outstanding Sound Mix for a Comedy or Drama Series » au format d’une heure. Sans aucun doute, une réalisation de plus pour l’équipe créative de Lucasfilm.

Avec le début du tournage de la troisième saison, « The Mandalorian » devrait revenir au catalogue Disney+ en 2022. Selon de nouvelles déclarations du cascadeur Brendan Wayne, les nouveaux épisodes de la série auront une ambiance plus proche du premier. saison par rapport à ce que nous avons vu en 2020.

«Je pense que nous avons présenté le monde dans lequel Mando existe maintenant. Non pas qu’il n’y ait pas eu de nouveautés. Je pense qu’il y aura moins d’introductions, et nous revenons à la première saison en creusant profondément dans le personnage. » Wayne a commenté le podcast Star Wars Sessions.

Au cours de sa conversation avec le podcast, Wayne a déclaré qu’il n’avait lu qu’un des scripts des nouveaux épisodes de « The Mandalorian », confiant que Jon Favreau est la seule personne à poursuivre cette histoire et à en élever l’ampleur. En l’absence de la série cette année, les fans de Star Wars pourront profiter de son spin-off « The Book of Boba Fett », qui sortira en décembre prochain.