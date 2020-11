‘The Mandalorian’ ralentit le rythme pour livrer un épisode passionnant et rempli d’intrigue avec ‘The Jedi’

Avertissement: Spoilers pour la saison 2, épisode 5 de « The Mandalorian » ci-dessous

Nous devons malheureusement signaler que le personnage de Jeans & T-Shirt Guy – qui est devenu célèbre sur les réseaux sociaux après avoir accidentellement participé à l’assaut de la base impériale en l’épisode de la semaine dernière de « The Mandalorian » – a été supprimé numériquement de la série sur Disney Plus. Comme Andy Warhol l’a dit un jour: « A l’avenir, tout le monde sera mondialement connu pendant 15 minutes. »

Mais cette semaine, nous avons pu voir la très attendue version live-action d’Ahsoka Tano, le Togruta Jedi Knight de « The Clone Wars » et parfaitement jeté avec Rosario Dawson dans le rôle. De plus, nous apprenons le vrai nom de l’enfant – mais nous y reviendrons bientôt.

« Chapitre 13: Le Jedi » commence à la ville de Caladan sur la planète forestière de Corvus, où Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) a dit au Mandalorien, alias Din Djarin (Pedro Pascal) qu’il devait chercher Ahsoka Tano dans l’épisode de la semaine dernière. Une alarme grossière retentit sur un poste d’observation au sommet des portes de la ville alors que les troupes s’emparent frénétiquement des armes et s’aventurent dans la forêt sombre et brumeuse. Les soldats ressemblent aux troupes Harkonnen du film « Dune » de 1984, ce qui est tout à fait possible puisque « Dune » a beaucoup influencé l’univers « Star Wars » – y compris le nom de cette ville, Caladanet la planète Corvus. Une rafale de tirs de blaster suit et avant longtemps, Tano émerge, brandissant ses deux sabres laser blancs.

À ce stade, Lang (interprété par le très attendu Michael Biehn) et Morgan Elsbeth, également connu sous le nom de magistrat (joué par Diana Lee Inosanto, la filleule de Bruce Lee, rien de moins) affrontent Tano alors que l’ancien Jedi demande à recevoir un morceau d’informations qu’Elsbeth retient. (Nous découvrirons plus tard ce que c’est.) Le magistrat refuse et propose d’épargner la vie des habitants de la ville en échange de la paix. Tano refuse et dit qu’elle reviendra dans un jour. Crédits d’ouverture du rouleau.

Rosario Dawson a été parfaitement choisi comme Ahsoka Tano, le chevalier Jedi Togruta de « The Clone Wars ». (Crédit d’image: Lucasfilm / Disney Plus)

Le Mandalorien débarque dans une forêt désolée et décimée et se dirige vers la ville. Une fois sur place, il voit la souffrance des habitants de la ville et se voit offrir l’opportunité par le magistrat de traquer et de tuer Ahsoka Tano. Pour mener à bien cette tâche, elle lui présentera une lance 100% pure beskar. (C’est plus que probablement un bevii’ragir, une arme traditionnelle mandalorienne qui est apparue dans le roman du Commando de la République « Order 66 »). Donc, Djarin va essayer de retrouver Tano. Les fans aux yeux d’aigle pourraient repérer Morai dans les arbres alors que Djarin passe devant la forêt morte. (Morai est apparu pour la première fois dans « Star Wars Rebels » et plus tard dans « The Clone Wars ». C’est une espèce d’oiseau appelée convor et a veillé sur Tano toute sa vie.)

Tano lance une attaque surprise avant que Djarin ait une chance de lui dire que Bo-Katan l’a envoyé, et avant qu’elle ne pose les yeux sur l’enfant. (Fait intéressant, elle l’appelle «lui».) Et puis l’épisode ralentit un peu le rythme, mais tout en nous gardant collés à chaque mot qu’ils prononcent tous les deux alors que nous avons la chance d’en savoir plus sur l’adorable petite créature verte c’est envoyer à lui seul les revenus de marchandisage de Disney à travers le toit et dans les étoiles.

Alors qu’ils sont assis autour d’une lumière de camp, Tano est capable de communiquer un peu avec lui en « ressentant les pensées de l’autre » et nous apprenons que le nom de l’enfant est Grogu. Il a été élevé au temple Jedi de Coruscant et de nombreux maîtres l’ont formé au fil des ans. À la fin de la guerre des clones, lorsque l’Empire est arrivé au pouvoir, il était caché. Cependant, quelqu’un a pris la forme du Temple, mais après cela, explique Tano, sa mémoire devient sombre. «Il semblait perdu, seul», dit-elle, ajoutant: «Je n’ai jamais connu qu’un seul autre être comme celui-ci, un sage maître Jedi nommé Yoda.

Il s’avère que l’enfant est un il, son nom est Grogu et il a été élevé au temple Jedi de Coruscant. (Crédit d’image: Lucasfilm / Disney Plus)

Tano explique à Djarin ce qu’est la Force et une belle touche nostalgique ici aurait pu être l’explication complète d’Obi Wan « Un nouvel espoir » – « Elle nous entoure, nous pénètre, elle lie la galaxie ensemble » – mais c’est un point mineur. Djarin, à son tour, explique sa quête et comment Grogu a besoin d’elle, mais elle est réticente. La scène entière est très efficace, prouvant que moins peut certainement être plus, si elle est gérée de la bonne manière.

Dans la matinée, Tano tente de tester la capacité de Grogu avec la Force, ce qui ne se passe pas très bien. Elle ressent beaucoup de peur en lui, disant qu’il a caché ses capacités à survivre au fil des ans. La chimie entre les trois est merveilleuse et extrêmement agréable. Il s’avère que Grogu est devenu amoureux du Mandalorien et cela inquiète Tano, car – si vous vous souvenez de l ‘ »Attaque des Clones » – Anakin Skywalker (Hayden Christensen) dit que les Jedi ne sont pas censés avoir des attachements … et regardez quoi lui est arrivé.

Et à ce titre, elle dit à Djarin qu’elle ne peut pas le former. «J’ai vu ce que de tels sentiments peuvent faire à un chevalier Jedi pleinement formé», dit-elle, faisant référence à Anakin. « Je ne commencerai pas cet enfant dans cette voie. »

Les troupes de la ville de Caladan semblent avoir été inspirées par les troupes Harkonnen du film « Dune » de 1984. (Crédit d’image: Lucasfilm / Disney Plus)

Djarin dit à Tano que le magistrat l’a engagé pour la tuer et qu’il l’aidera à résoudre le problème dans la ville, mais seulement si elle accepte de veiller à ce que Grogu soit correctement formé. Et donc ils planifient leur attaque. Tout au long de l’histoire de « Star Wars », les Mandaloriens et les Jedi se sont affrontés et se sont battus à plusieurs reprises, il est donc extrêmement improbable que le magistrat ou son ex-mercenaire militaire Lang s’attendent à ce que Djarin et Tano fassent équipe.

« Un Mandalorien et un Jedi? » Demande Djarin. « Ils ne le verront jamais venir, » sourit Tano en retour.

Pour être juste, Tano fait la part du lion du travail, en repoussant les gardes et en se fraye un chemin pour entrer dans la résidence privée et fortifiée du magistrat dans la ville. Le mandalorien libère les prisonniers et dit aux habitants de se mettre à l’abri. C’est une pièce décorée joliment chorégraphiée dans le ciel sombre, sablonneux, presque pollué, quelque chose qui ressemble à une version atténuée de Las Vegas dans « Blade Runner 2049 » peut-être.

Lorsque les fans ont vu que Michael Biehn allait apparaître, il est prudent de dire que nous espérions qu’il pourrait être un personnage plus grand. (Crédit d’image: Lucasfilm / Disney Plus)

Avec les gardes tués, Djarin fait face à une impasse avec Lang alors que Tano franchit le mur et entre dans le logement privé du magistrat. C’est tout le contraire des rues pauvres de la ville, avec une végétation luxuriante et verte et un étang géant, avec des fontaines ruisselantes. Et c’est ici, sur la passerelle au-dessus de la pièce d’eau, Elsbeth et Tano se battront.

À ce stade, « The Mandalorian » puise dans un autre trope classique, le samouraï en duel, mais regarder l’acier beskar affronter un sabre-ligh est assez spectaculaire. Comme nous l’avons mentionné précédemment, Morgan Elsbeth est interprétée par Diana Lee Inosanto, qui est probablement mieux connue comme cascadeuse que comme actrice et elle a une liste impressionnante de crédits, y compris l’entraîneur d’arts martiaux sur « Alita: Battle Angel » et cascadeur double pour Linda Park (Ensign Hoshi Sato) sur « Enterprise » donc la chorégraphie est visuellement très efficace.

Pendant ce temps, Lang et Djarin continuent de s’affronter en écoutant le combat de l’autre côté de la porte, essayant de déterminer qui gagne. Finalement, Lang concède sa défaite et abaisse lentement son arme pour ensuite essayer d’en tirer une rapide. Idiot. Djarin le coupe instantanément et c’est fini.

L’affrontement inévitable entre Tano et Elsbeth n’a pas déçu alors que les sabres laser se sont affrontés contre Beskar. (Crédit d’image: Lucasfilm / Disney Plus)

Enfin, Tano désarme Elsbeth et demande à nouveau les informations que le magistrat retient, mais cette fois nous entendons le entier question, « Maintenant, dites-moi, où est votre maître, où est le grand amiral Thrawn? » À ce stade, il y eut une perturbation massive dans la Force alors que des millions de nerds hurlaient soudainement de surprise.

Grand amiral Thrawn est un favori des fans introduit dans le roman de Timothy Zahn en 1991 « Héritier de l’Empire. « C’est un Chiss à la peau bleue des régions inconnues de la galaxie qui a gravi les échelons de la marine impériale pour devenir le meilleur esprit militaire stratégique de l’Empire. Dans son incarnation originale, Thrawn a plus ou moins hérité du commandement de l’Empire après sa mort de Palpatine et la destruction de l’étoile de la mort dans « Return of the Jedi. »

Cependant, lorsque Disney a récupéré Lucasfilm, une grande partie du canon établi par l’Univers élargi a été rejetée. Mais Filoni a sauvé le personnage et l’a amené dans les saisons 3 et 4 de « Rebels », où il est maintenant exprimé par Lars Mikkelsen.

Les rumeurs abondent selon lesquelles Ahsoka Tano pourrait avoir une série dérivée, alors peut-être que la mention de Thrawn met cela en place? (Crédit d’image: Lucasfilm / Disney Plus)

Une fois que la bataille est gagnée et que la paix s’installe à nouveau sur les humbles citadins, Tano donne à Djarin la lance de beskar et nous nous dirigeons vers le Razor Crest, où Grogu a été tout ce temps. Tano est toujours contre l’entraînement de Grogu et Djarin, en fait, hésite à le laisser partir.

Tano suggère à Djarin de se rendre sur la planète Tython, où il trouvera les ruines antiques d’un temple qui a un lien étroit avec la Force. Elle lui demande de placer Grogu sur la pierre de vision au sommet de la montagne afin que Grogu puisse choisir son chemin. S’il tend la main à travers la Force, il y a une chance qu’un Jedi puisse sentir sa présence et venir le chercher. C’est un moment émouvant et offre quelque chose à espérer dans les trois derniers épisodes de cette deuxième saison.

Notre seul petit reproche avec cet épisode est que nous aurions aimé voir plus du personnage de Michael Biehn – nous avons ressenti la même chose avec Fennec Shand, le personnage de Ming-Na Wen dans « Chapitre 4: Le Pistolero »(S01, E04). Cela dit, même s’il y avait une lueur d’espoir que Fennec Shand ait survécu, nous sommes à peu près sûrs que Lang ne l’a pas fait.

Dave Filoni était le co-créateur d’Ahsoka Tano, donc beaucoup de soin et d’attention ont été consacrés à sa première apparition en direct. Et ce n’est pas limité à ce personnage ou à cet épisode, « The Mandalorian » est un travail d’amour pour Jon Favreau et Filoni et ça se voit.

Avec l’industrie du cinéma en difficulté, il est sûr de dire que tous les futurs projets « Star Wars » sur grand écran sont probablement en attente. Cependant, sur le petit écran, « Star Wars » est en plein essor et nous connaissons déjà le spin-off de Rogue One axé sur Cassian Andor de Diego Luna et la série Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor. Il existe également un certain nombre de projets Disney Plus, à la fois animés et en direct, dont un qui se concentre sur Ahsoka Tano.

« The Mandalorian » est diffusé tous les vendredis le Disney Plus. La première saison de « The Mandalorian » est sur Disney Plus, qui est disponible pour 6,99 € par mois ou 69,99 € par an aux États-Unis et au Royaume-Uni, c’est 6 € par mois, ou 60 € par an. Il est également disponible au Canada, aux Pays-Bas, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche, en Suisse, en France et au Japon.

