The Mandalorian: R2-D2 a-t-il sauvé Baby Yoda de l’Ordre 66?

Vendredi dernier, les fans de ‘Guerres des étoiles’ assisté à la clôture de la deuxième saison de ‘The Mandalorian’ sur le service de streaming Disney +. Depuis sa création en novembre 2019, la série est devenue l’un des plus grands succès de la plateforme, atteignant d’excellentes notes parmi les fans de la franchise.

Épisode 16 appelé ‘La rescousse’ a été dirigé par Roseau Peyton et écrit par Jon Favreau. Dans le, j’envoie poursuit un croiseur impérial, où Grogu est retrouvé prisonnier de Moff Gideon. Ce méchant utilise également le Sabre sombre, c’est pourquoi ils rejoignent la mission Bo-katan et Koska Reeves, avec Cara Dune, Fennec Shand et Boba Fett.

Le chapitre se termine par l’apparition passionnante de Luke Skywalker, qui part à la recherche du Enfant pour le former et lui apprendre le chemin de la Force. Au début Baby Yoda ne semble pas convaincu de l’accompagner, jusqu’à ce qu’il voit R2-D2 et qu’on le remarque un peu plus excité, avec une réaction plus joyeuse. La question qui est restée parmi les fans est la suivante: Vous connaissiez-vous avant?







Comment ont-ils expliqué quand Ahsoka tano était présent dans la série, le petit Grogu était dans le temple Jedi pendant les terribles événements de « l’Ordre 66 », mesure qui a forcé l’extinction des Jedi. Ils révèlent également que A été sauvé, et c’est pourquoi l’utilisateur de Reddit Gaborgeorge a publié une théorie: « R2 est celui qui l’a sauvé ou aidé à le sauver lors de l’attaque de l’Ordre 66. Il m’a semblé qu’ils ont tous deux reconnu dans l’autre un vieil ami ».

C’est une théorie assez solide, puisque Ce ne serait pas la première fois que R2-D2 jouait dans un grand moment de l’histoire de Star Wars. Selon les réponses à ce commentaire, ils espèrent que leur sauvetage sera discuté dans le Saison 3 de ‘The Mandalorian’ ou, si c’était le robot sympathique, ils le diraient dans le nouveau projet Disney + appelé «Une histoire de droïdes», mais nous devrons attendre sa confirmation.