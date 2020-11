Vendredi dernier, 13 novembre Disney Plus a lancé le troisième épisode de la deuxième saison de « Le Mandalorien » avec une grande anticipation. Dans le, Le commandement devait trouver – ou du moins se rapprocher – de plus de Mandaloriens pour vous aider à trouver un endroit sûr pour El Niño (Baby Yoda). Et le garçon les a-t-il trouvés. Ou plutôt, ils l’ont trouvé. Au milieu de l’épisode, trois personnages vêtus d’une armure mandalorienne font leur apparition pour la première fois dans la série. Mais, bien qu’ils soient des visages inconnus pour ceux qui n’ont vu que les films de Guerres des étoiles ou posséder « Le Mandalorien », les fans de la saga qui ont suivi la série animée sauront exactement qui ils sont en réalité.

Les personnages sont présentés comme Koska Reeves (Banques Sasha), Hache Woves (Simon Kassianides) et Bo-Katan Kryze (Katee sackhoff). Ces trois fils de Mandalore appartiennent aux noctambules, une unité d’élite mandalorienne dirigé par Bo-Katan elle-même qui s’est battu pour libérer Mandalore quel que soit le gouvernement qu’ils essayaient de leur imposer: la République, la Fédération du commerce, la tyrannie de Dath Maul et enfin l’Empire.

Tout cela peut être vu dans la série animée « Star Wars: La guerre des clones ». En réalité, Bo-Katan a de nombreuses apparitions dans ses épisodes depuis, en plus de diriger son groupe «radical», est la soeur de la duchesse Satine, souverain de Mandalore pendant la guerre des clones, ainsi que L’allié et ami d’Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et Ahsoka Tano (Bien qu’il ait toujours maintenu la neutralité de la planète pendant le conflit). Bo-Katan avait de nombreux désaccords avec le règne de sa sœur et l’aide du Jedi de la République, cependant les rejoint enfin pour renverser Dark Maul après le meurtre de Satine.

Le sabre noir

La dernière fois que Bo-Katan est apparu dans Star Wars était dans la quatrième et dernière saison de l’autre grande série animée, « Star Wars Rebels ». Dans celui-ci, vous pouvez le voir dans Mandalore mène une bataille entre les clans mandaloriens et l’Empire galactique, qui tente de conquérir la planète. Bo-Katan tente de diriger la résistance et reçoit l’aide de Kanan Jarrus, Ezra Bridger, Sabine Wren et le reste des protagonistes de la série. Sabine, la native de Mandalore, donne à Bo-Katan le sabre noir, symbole de l’unité et de l’indépendance mandaloriennes, de sorte qu’elle est celle qui mène son peuple contre l’Empire.

Cependant, peu de temps après l’Empire a lancé une grande attaque, la Grande Purge, qui a anéanti la plupart des Mandaloriens et forcé les clans survivants à fuir. Donc, le Dark Saber s’est retrouvé entre les mains de l’Empire, et plus précisément dans celles de Moff Gideon (Giancarlo Esposito), comme on peut le voir à la fin de la première saison de « Le Mandalorien ». Et d’après les regards de l’épisode 2×03, Bo-Katan tente de le récupérer et ainsi de réunir à nouveau son peuple (ou ce qui reste de lui). Mando et Baby Yoda vous aideront-ils dans votre mission?

