« The Mandalorian »: Qui pourrait entraîner Grogu sur son chemin vers la Force?

« The Mandalorian » décrirait le Ordre des chevaliers Jedi comme une ancienne race de sorciers, qui n’est peut-être pas trop loin de la vérité. Ils ont combattu le côté obscur de la Force et ont consacré leur vie à protéger République avant toute menace, même si, au cours de la chronologie de la série, il n’en resterait plus beaucoup dans la galaxie.

Dans l’épisode 13 de la série, intitulé « Le jedi« , Din ne découvre pas seulement le vrai nom de »Le garçon« (Grogu). Selon les indications de Ahsoka tano, cela devrait être pris dans l’un des derniers temples Jedi de sorte qu’il se connecte à la force et, s’il lui convient, qu’un Jedi allez vers lui pour le former.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Mandalorian »: Pedro Pascal parle des défis auxquels il est confronté pendant le tournage

Ordre impérial 66 poLa revanche des Sith« Terminerait presque complètement la commande Jedi, et la chronologie de la série (plusieurs décennies plus tard) ne laisserait que six candidats disponibles, dont la présence dans les futurs épisodes de la série pourrait être très attendue par les fans de la franchise.

La première option a déjà été écartée. Tano était autrefois le Padawan de Anakin Skywalker, et elle connaît les dangers de la descente vers le côté obscur, qui la conduirait à emprunter un chemin neutre entre la lumière et les ténèbres sans prendre l’un ou l’autre côté. De plus, elle aurait ressenti les insécurités, les peurs et les attachements dans l’esprit de Grogu, ce qui l’inquiéterait trop.

La deuxième option est l’ancien professeur Jedi Cere Junda, du jeu vidéo « Jedi: ordre déchu». Elle était une survivante du massacre de la Commande 66, même si elle aurait finalement été capturée et torturée. Dans le jeu, il est révélé que, pour échapper au EmpireIl devait utiliser le côté obscur de la force, bien qu’une fois sa mission accomplie, il serait en mesure de la supprimer.

A côté d’elle se trouve Cal Kestis, qui survivrait au Purge Quand j’étais juste un gamin Pendant votre voyage avec Cire Je serais capable de renouer avec la force et de commencer un chemin en tant que chevalier Jedi, face à face avec les forces curieuses de l’Empire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Harley Quinn »: Haley Cuoco dissipe les rumeurs sur une prétendue rivalité avec Margot Robbie

Ahsoka partagerait un lien très fort avec Ezra Bridger, caractère de « Les rebelles de Star Wars», Et sa recherche incessante du Grand amiral Thrawn ferait clairement comprendre que les jeunes Jedi il est toujours vivant, bien que sa localisation reste un mystère.

Enfin, ce serait Luke Skywalker et sa soeur Leia, parce que dans « L’avènement de SkywalkerIl serait révélé qu’elle a reçu une formation Jedi après la défaite de l’Empire, bien que l’apparition de ces personnages reste une possibilité très lointaine.