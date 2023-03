The Mandalorian : qui est le personnage le plus aimé de la série

Disney+

Dans The Mandalorian, il y a beaucoup de personnages bien-aimés, mais ici nous allons vous dire, sur la base de ce qui s’est passé au cours des trois saisons, qui est le préféré des fans.

© IMDbThe Mandalorian : qui est le personnage le plus aimé de la série.

l’univers de Guerres des étoiles Il traversait un moment d’incertitude, puisque sa dernière trilogie de films n’avait fait que diviser les opinions de ses fans. Dès lors, une certaine méfiance s’est installée envers Lucasfilm et chacune de ses sorties, mais tout a changé avec l’arrivée de Le Mandalorien. La série de services de streaming Disney+ C’est un succès complet et le public retrouve une nouvelle histoire et de nouveaux personnages.

Jon Favreau a été annoncé par le studio comme scénariste, créateur, showrunner et producteur exécutif de la série, aux côtés de Dave Filoni et Colin Wilson. Dès le début, sa prémisse nous emmène cinq ans après les événements du Retour du Jedi et la chute de l’empire galactique. Din Djarin est un chasseur de primes Mandalorien reclus qui est engagé par les forces impériales dans une mission qui l’emmène à travers la galaxie.

+ Qui est le personnage le plus aimé de The Mandalorian

Ce n’est pas nouveau quand le fandom choisit le protagoniste de la série comme son préféré, pensant plus qu’il est le héros et celui qui mène toute l’intrigue, en plus du fait que dans ce cas Mando est joué par Pedro Pascal, un des acteurs les plus aimés du moment. . Cependant, nous devons vous dire que ce n’est pas le cas, puisque le personnage le plus aimé Le Mandalorien est Grogu.

Dès le premier épisode, l’une des scènes qui a le plus captivé le public a été l’apparition de celui qui s’appelait à l’époque Bébé Yoda, alors que son vrai nom n’avait pas encore été découvert. Immédiatement, il devient un phénomène mondial de la culture pop et son image est reconnue par tous, étant même l’une des figures actuelles de la franchise.

Cette affection de la part des fans a augmenté une fois qu’il a commencé à démontrer ses capacités à l’écran, comme soulever par télékinésie n’importe quoi ou d’autres actions qu’il peut développer grâce à la Force. De plus, il était également question qu’il soit un survivant de l’Ordre 66 et l’un de ceux qui se sont échappés du Temple Jedi à cette époque. Dans la saison 3, on voit Grogu apprendre de son pouvoir et il y en aura sûrement plus bientôt.

