« The Mandalorian »: Qui est « le croyant » dans l’épisode 7 de la deuxième saison?

La semaine prochaine viendra Disney + la fin de la deuxième saison de « The Mandalorian», Une série qui jusqu’à présent était restée assez explicite avec l’interprétation dans les titres de ses épisodes. « La tragédie», L’épisode 14 de la série, aurait présenté Moff Giddeon et ses Soldats noirs prendre possession de Grogu, Pour ce que Din Djarin vous devriez mettre sur pied un plan pour le rechercher.

En compagnie de Face à la dune, Boba Fett Oui Shand Fennec, ils vont au vieux soldat impérial Mayfeld, qui est dans une prison du Nouvelle république, pour qu’il les aide à infiltrer une base impériale et ainsi obtenir l’emplacement de Gédéon. Cette aventure remettrait en cause le système de croyance de plus d’un personnage.

Premier, Vacarme est obligé de retirer son armure pour se déguiser en Stormtrooper. Lui et Mayfeld Ils sont accueillis par les forces impériales comme des héros après avoir vaincu un groupe de pirates. Lorsque vous essayez d’accéder à une base de données qui vous permettra d’accéder aux informations dont vous avez besoin, le casque doit être retiré, ce qui entraînerait une série d’implications pour votre personnage expliquées dans ce lien.

Avec mon visage découvert, Vacarme Oui Mayfeld ils se retrouvent face à face avec l’officier impérial Valin Hess, commençant une série d’interactions tendues. Ce serait cette conversation qui donnerait son nom à l’épisode. Mayfeld C’était quelqu’un qui pendant longtemps était un adepte des idéaux de l’Empire, peut-être avec un dévouement aveugle, suivant les ordres sans poser de questions.

L’épisode révélerait que le «Opération Ash», Qui après la mort de l’empereur a procédé à l’incinération d’une planète entière, mettant fin à la vie de millions de personnes, a été le tournant de ce personnage, alors que Valin Hess considère que ces morts étaient au service de l’empire, et devraient rester dans les mémoires comme des héros.

Le cynisme initial avec lequel Mayfeld regarder les tentatives de j’envoie il est complètement confronté à la perspective impitoyable du haut commandement de l’Empire, qui le conduirait à assassiner Hess. À ce stade, les systèmes de croyance de Vacarme Oui Mayfeld Ils ont déjà été mis à l’épreuve, mais peut-être que la réponse à qui est le croyant auquel l’épisode fait référence ne se trouve pas dans cette paire. Le croyant est Valin Hess.

Hess à aucun moment vous ne doutez de votre système de croyance, qui à tout moment reste solide. Il s’est battu pour sa place dans l’Empire et est prêt à le défendre à tout prix. Endoctrinement? Peur déguisée en respect?

Peut-être ni l’un ni l’autre, mais la série a réalisé ce qu’aucun film n’a réalisé dans le passé: pour un militaire impérial d’exprimer honnêtement son dévouement à l’Empire et à ses idéaux.