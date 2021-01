« The Mandalorian »: qui est Bib Fortuna

Dans la scène post-crédits à la fin de la deuxième saison de « The MandalorianUn autre personnage de l’univers Star Wars est réapparu. Il s’agit de Bib Fortuna, qui occupait le trône qui appartenait autrefois à Jabba The Hutt lorsque Fennec Shand est entré par effraction dans la pièce et a éliminé tous les serviteurs de Bib, le laissant sans protection.

Finalement, Boba Fett est apparu et sans dire un mot, il l’a tué d’un coup de feu de son blaster, a poussé son corps et s’est assis sur le trône. Mais qui est ce personnage qui est venu à la série Disney +? Quand Bib Fortuna est-il apparu pour la première fois?

Tout semble indiquer qu’il y a un nouveau seigneur du crime sur Tatooine (Photo: Disney +)

QUI EST BIB FORTUNA?

Bavoir Fortuna était un Twi’lek, une grande espèce humanoïde dont la caractéristique la plus frappante était une paire de longs tentacules dépassant de son crâne, qui était né sur la planète Ryloth et avait au moins un cousin, nommé Beezer Fortuna. Mais il a vécu sur la planète désertique Tatooine et a été le majordome de Jabba le Hutt et son chef de cabinet pendant des décennies.

Pour devenir le majordome du seigneur du crime, Fortuna a concouru contre Bidlo Kwerve et a finalement remporté le poste en présentant Rancor Pateesa comme cadeau d’anniversaire à Jabba. Après avoir perdu, Kwerve a fini par être l’une des premières victimes de la rancune.

Bib Fortuna occupait le trône qui appartenait autrefois à Jabba The Hutt (Photo: Disney +)

BIB FORTUNA DANS « STAR WARS: RETURN OF THE JEDI »

Pendant la guerre civile galactique entre l’Empire galactique et l’Alliance pour restaurer la République, Bavoir Fortuna il resta au service de Jabba le Hutt, donc en 4 ABY, Fortuna reçut C-3PO et R2-D2 au palais de leur maître.

Les droïdes ont prétendu qu’ils avaient un cadeau pour le Hutt et bien que le majordome ait exigé que le cadeau lui soit donné, les droïdes ont expliqué que leurs instructions étaient de ne donner le cadeau qu’au Crime Lord lui-même. Fortuna a accepté et l’a conduit à

Lorsque C-3PO et R2-D2 sont arrivés dans la salle du trône, ils ont livré un message holographique dans lequel Luke Skywalker a demandé à négocier la vie de son ami Han Solo et de la princesse Leia Organa. Enfin, lorsque les Jedi sont arrivés au palais, Fortuna l’a admis dans la salle du trône à cause de Skywalker utilisant une astuce mentale.

Après que Skywalker ait assassiné l’animal de compagnie de Jabba, il a été emprisonné et condamné à mourir dans la grande fosse de Carkoon, où Luke, Leia, Solo, Chewbacca et Lando Calrissian se sont battus. Bavoir Fortuna a réussi à s’échapper avant la destruction de la barge à voile de luxe de Jabba.