The Mandalorian: Qui est Ahsoka Tano et pourquoi est-elle importante pour Mando et Baby Yoda?

Chapitre 3 de la deuxième saison de « Le Mandalorien » a laissé beaucoup de doutes et d’indices sur l’avenir de la série. D’une part, l’intrigue a présenté le conflit entre la planète de Mandalore et l’Empire à travers le personnage de Bo-Katan, un guerrier mandalorien à la recherche du Sabre noir tenu par Moff Gideon. Et, d’autre part, la fin de l’épisode a laissé une révélation surprenante pour les fans de la série animée de Guerres des étoiles: Le Jedi Mando doit se rencontrer sur la planète Corvus n’est autre qu’Ahsoka Tano.

Pour ceux qui n’ont vu que les films, ce nom est complètement nouveau. Cependant, à la fois dans « Star Wars: La guerre des clones » comme dans « Star Wars Rebels », le personnage est d’une importance capitale. Ahsoka n’était ni plus ni moins que le Padawan d’Anakin Skywalker pendant la guerre des clones. De la main de son maître et Obi-Wan, le jeune apprenti il s’est formé aux arts Jedi résoudre les différentes missions qui leur ont été posées en « Star Wars: La guerre des clones ». Ahsoka est apparue pour la première fois dans le film qui a servi de pilote à la série et, bien qu’au départ elle ait été accueillie avec suspicion par de nombreux fans, au fil des saisons, elle est sans aucun doute devenue l’un des personnages les plus aimés et les plus appréciés de toute la franchise.

Au cours de la série, Ahsoka expérimente ce déclin de l’Ordre Jedi qui finit par ouvrir la voie à Palpatine et à son Empire. Pour lui, Ahsoka a décidé de quitter l’Ordre se sentir trahie après avoir été accusée d’un crime qu’elle n’a pas commis. Cependant, le Padawan est revenu la saison dernière pour Aidez Anakin et Obi-Wan à libérer Mandalore de la tyrannie de Dark Maul. Enfin si survécu à l’Ordre 66, la corruption de son maître en devenant Dark Vador, et la montée de l’Empire l’a forcée à fuir.

Plus tard dans « Star Wars Rebels », Ahsoka réapparaissait de temps en temps pour accompagner le Jedi Kanan Jarrus, son Padawan Ezra Bridger et le reste des protagonistes de la série à diverses occasions. Après une confrontation directe avec Dark Vador, son ancien professeur et amiAhsoka a fini si bouleversée qu’elle n’est jamais revenue jusqu’à la fin de la série. C’était là quand a rejoint la mandalorienne Sabine Wren à la recherche d’Ezra, a disparu dans la Force.

Une fois situé dans la période temporaire de « Le Mandalorien », Le rôle d’Ahsoka est plus que jamais d’actualité. Rappelons que la série se déroule juste après la chute de l’Empire, peu de temps après « Star Wars – Ep. VI: Le retour des Jedi ». Pourtant, Ahsoka semble le seul survivant de l’ancien ordre Jedi après la mort du reste des guerriers et des enseignants: Kanan, Obi-Wan, Yoda et Anakin. Et, si la disparition susmentionnée du jeune Ezra est prise en compte, Ahsoka est – peut-être aux côtés de Luke Skywalker lui-même – la personne qui peut avoir le plus de connaissances sur la Force dans toute la galaxie. Il est donc clair que votre aide sera vitale pour mieux comprendre la nature de Baby Yoda et ses pouvoirs, ainsi que pour lui trouver un endroit sûr. Dans les prochains épisodes de « Le Mandalorien » nous laisserons des doutes.

