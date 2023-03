The Mandalorian : Qu’est-il arrivé à Moff Gideon après la saison 2 ?

Disney+

Le nouvel épisode de The Mandalorian revient pour faire référence à Moff Gideon, l’un des méchants de la série. Que lui est-il arrivé?

Semaine après semaine, le service de streaming Disney+ parvient à capter l’attention de ses abonnés avec un nouvel épisode de Le Mandalorien. La série univers Guerres des étoiles Il est revenu le 1er mars avec plus d’aventures pour les fans. Dans le chapitre 3 créé il y a quelques heures, il mentionne Moff Gédéon, qui a poursuivi à la fois Mando et Grogu auparavant et n’a pas encore été revu. Que lui est-il arrivé?

Le nouvel épisode de la série nous emmène au lendemain du bain de Din Djarin dans les eaux sacrées de Mandalore pour retrouver son titre mandalorien. Cependant, l’histoire centrale se situe sur une planète connue des fans : Coruscant. Après la chute de l’Empire, la Nouvelle République a pris le contrôle de la ville et transformé les collaborateurs ennemis en alliés.

+ Qu’est-il arrivé à Moff Gideon dans The Mandalorian

A la fin de la deuxième saison, Moff Gédéon il est surpassé par l’apparition de Luke Skywalker et tente de se suicider avec un blaster, mais Cara Dune le fait tomber de sa main, l’assommant. Ses téléspectateurs ne savent pas où il se trouve, mais dans le chapitre 3 du troisième épisode, ils parlent de l’antagoniste et donnent des indices sur ce qui s’est passé.

Le personnage joué par Giancarlo Esposito avait été placé sous la garde de la Nouvelle République, mais on se demandait où il s’était retrouvé. Un ancien agent impérial pense que Gideon s’est échappé en se rendant à son tribunal de guerre, mais un autre prétend que son évasion est une couverture et qu’il a été soumis à un Mind Flayer. Cet appareil était utilisé par l’Empire pour nettoyer violemment le cerveau des gens.

Le statut officiel de Moff Gédéon Ce n’est pas clair, donc sa présence au sein de la série est un mystère. Bien sûr, la porte est ouverte pour que le personnage revienne dans la saison 3 de Le Mandalorien et il est possible qu’il ait réussi à s’échapper. Cela pourrait avoir du sens, car il a peut-être été la personne qui a ordonné l’attaque contre Bo-Katan et Din Djarin en guise de vengeance. Ce qui est certain, c’est que nous avons encore plus à apprendre sur lui et il reviendra sûrement.

