The Mandalorian: Qu’est-ce que la guerre civile Mandalorian?

Également l’épisode le plus récent de la 2ème saison de The Mandalorian de nouveau détenait toutes sortes d’informations passionnantes prêtes à élargir notre compréhension de l’univers «Star Wars». Un personnage qui a finalement fait sa grande apparition dans l’épisode mentionne presque avec désinvolture la guerre civile Mandalorian.

Nous voulons examiner de plus près ce conflit ci-dessous et vous montrer pourquoi il s’agissait d’un événement si important dans la galaxie lointaine, très lointaine. Mais Avertissement, SPOILER devant!

Avant The Mandalorian: cela s’est produit pendant la guerre civile Mandalorian

La guerre civile Mandalorian a joué un rôle de premier plan dans le nouveau canon de la série animée Star Wars: La guerre des clones. Après des siècles de conflit sur Mandalore, une entité politiquement extrêmement fragile s’est développée sur la planète. Duchesse Satine voulait finir pour un avenir pacifique utiliser pendant que votre adversaire est un Retour aux anciennes traditions guerrières de leur peuple.

Jango Fett dans « Star Wars: Attack of the Clones » (© Disney / Lucasfilm)

Les différents clans mandaloriens ont continué à se battre jusqu’à ce que Satine en ait finalement un Démilitarisez leur monde natal commandé. Pour le Death Watch, un groupe radical, c’était le signe d’intervenir plus fortement dans l’action. Parfois, ils ont même réussi à faire ça Contrôle sur Mandalore usurper – qu’est-ce que c’est ancien Seigneur Sith Maul ouvert la voie. Comme nous l’avons appris récemment, un certain homme a également joué un rôle dans ce conflit Jango Fett un rôle.

Boba Fett a révélé à Din Djarin que son père était, comme dans les anciennes bandes dessinées de Legends, un enfant trouvé été. Il a été pris en charge par un vrai Mandalorian et a gagné son armure Mandalorian tout en combattant dans la guerre civile. Dans ces bandes dessinées, Jango était de Jaster Mereel adopté et combattu à ses côtés pendant la guerre avant de travailler plus tard comme chasseur de primes.

La série laisse ouverte la partie de la zone des légendes qui a maintenant été reprise dans le canon concernant Jango Fett, mais elle a clarifié la question de longue date de savoir si lui et son fils Boba sont de vrais Mandaloriens ou non. On en découvrira peut-être un peu plus à ce sujet dans les prochains épisodes de «The Mandalorian», toujours exclusivement sur Disney + le vendredi.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂