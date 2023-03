The Mandalorian : quelle est la partie préférée de Pedro Pascal

in

La troisième saison de Le Mandalorien est désormais disponible sur Disney+ avec Pedro Pascal.

©Getty ImagesPedro Pascal a révélé sa partie préférée de la saison 3 de The Mandalorian

La troisième saison de Le Mandalorien est maintenant disponible sur Disney+ avec Pedro Pascal comme protagoniste et excitant ses fans, qui peuvent continuer à le voir à l’écran après son succès dans Le dernier d’entre nous et pour sa dernière création, Pascal a déjà dit quelle était sa partie préférée de tout le projet.

En entretien avec Espion numérique, Pascal a révélé que sa partie préférée est une scène avec Katee Sackhoff, qui joue Bo-Katan. et nous vous dirons de quoi il s’agit, bien que soyez prudent, car si vous n’avez pas fini de regarder la saison 2, vous pourriez trouver des spoilers.

Et c’est qu’à la fin de la saison 2 on a vu Din Djarin (Pascal) revendiquer accidentellement le trône de Mandalorequand il a vaincu Moff Gideon et a pris le sabre laser, mais cela entraînera des problèmes avec Bo-Katan.

Bien que Pascal n’ait pas révélé beaucoup de détails, il a été laissé entendre que avoir pris le sabre le conduira peut-être à affronter Bo-Katan, mais c’est justement le rôle préféré de Pedro Pascal dans la troisième saison de Le Mandaloriende Disney+.

Bien que Din veuille rendre le sabre à Bo-Katan, il doit le lui donner d’une manière spécifique, ce que Pascal a souligné : « Ce qui m’excite le plus dans la saison 3, c’est ce que nous voyons Bo-Katan faire. Ouais, c’est une patronne. »

La troisième saison de Le Mandalorien, mettant en vedette Pedro Pascal, est maintenant disponible sur Disney + et il y a actuellement quatre épisodes disponibles sur les huit que la saison aura. Chaque mercredi, un épisode est diffusé.

