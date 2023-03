The Mandalorian : quelle est la bête secrète des mines dans la série Disney+

Disney+

La troisième saison de The Mandalorian a un grand mystère entourant une créature mythique qui habite les eaux des mines de Mandalore. De quoi s’agit-il?

Le Mandalorien est revenu avec un troisième lot d’épisodes dans Disney+ où Din Djarin entreprit d’obtenir la rédemption après avoir retiré son casque devant Grogu. Puis un membre de la même foi, le « arsenal »lui a révélé que cela est possible s’il se baigne dans les eaux des mines souterraines de Mandalore, bien qu’apparemment la planète soit empoisonnée et qu’il soit impossible d’accéder à cet endroit et qu’il puisse rester en sécurité.

Mando n’a pas hésité et avec Grogu et l’androïde R5, ils se sont rendus à Mandalore où ils ont fait face à diverses menaces, bien qu’ils aient pu vérifier que la planète n’était pas réellement empoisonnée comme les histoires qui ont suivi l’invasion de l’Empire de ce lieu si important pour le course suggérée Boba Fett et Din Djarin. La première surprise pour nos héros a été la confrontation avec les Alamitas, des êtres étranges qui par le passé dévoraient les Mandaloriens pour survivre.

Une créature mythique à Mandalore

Par la suite, Mando a été attaqué par un autre personnage mais Bo Katan l’a sauvé afin qu’il puisse enfin effectuer le rituel de s’immerger dans les eaux des mines de Mandalore où l’on peut lire un texte qui dit : « Ces mines datent de l’ère du premier Mandalore. Selon d’anciennes légendes, un mythosaure aurait vécu ici. On dit que Mandalore le Grand a apprivoisé la bête mythique. Grâce à ces légendes, l’emblème du crâne a été adopté et est devenu le symbole de notre planète. ».

séries de Disney+ a continué avec une séquence spectaculaire dans laquelle Din Djarin a plongé dans ces eaux mystérieuses pour être entraîné au fond par une créature mystérieuse, mais heureusement pour lui, Bo Katan était à l’endroit qui a poursuivi le chasseur de primes et l’a ramené au sécurité de la surface mais pas avant d’avoir observé le mythosaure des profondeurs.

Dans le passé, les Mandaloriens apprivoisaient et chassaient les mythosaures pour démontrer leurs prouesses, et c’est le crâne de ces puissantes créatures qui sert de symbole au credo de Mando et à son espèce. Nous avons entendu parler de ces êtres dans le passé lorsqu’un kuill a provoqué Din Djarin alors qu’il chevauchait difficilement un blurrrg : « Vos ancêtres montaient le grand mythosaure, vous le pouvez sûrement avec ce poulain ». De même, l’armurier a décoré sa grotte dans le troisième volet de Le Mandalorien avec le fameux crâne de cet être dangereux dont le retour marquera la renaissance de Mandalore.

