« The Mandalorian »: Que sont les Dark Troopers?

La nouvelle saison de « Star Wars: The Mandalorian » a généré beaucoup de spéculations pour les fans du populaire Série Disney +, surtout en ce qui concerne le sort des Jedi et Bébé yoda (Grogu), ainsi que les machinations du chef de guerre impérial Moff Gideon. Quel lien y a-t-il entre cela et les Dark Troopers déjà vus?

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Star Wars »: Qu’est-ce que la guerre civile Mandalorian?

Pour les fans qui ne connaissent pas les origines de ces méchants stormtroopers spécialisés, les personnages sont apparus pour la première fois dans la série de jeux vidéo classiques culte «Star Wars: Dark Forces». Ce jeu de tir à la première personne a finalement engendré la franchise préférée des fans de « Star Wars: Jedi Knight », se concentrer sur le personnage principal Kyle Katarn.

Dans la série de jeux video, Les Soldats noirs ils étaient droïdes, un changement par rapport au canon établi des clones ou des enfants kidnappés et endoctriné ou humanoïde recrutés à travers la galaxie.

Selon ce que nous avons vu dans « The Mandalorian », ces nouvelles versions du Soldats noirs Ce sont également des droïdes, avec des membres mécaniques et des capacités technologiques avancées qui semblent dépasser le domaine des Galaxie Star Wars.

Vous pourriez aussi être intéressé par: 5 grandes séries injustement annulées

Il semble probable que ces Soldats noirs sont aussi des droïdes, bien que Gédéon pourrait en produire compétences imprégnées de force que les droïdes n’ont pas pu utiliser jusqu’à présent.

« The Mandalorian » saison 2 est diffusé par Disney +.