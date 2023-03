The Mandalorian: quand le prochain épisode sera-t-il diffusé sur Disney +

in

Nous atteignons déjà le milieu du troisième lot d’épisodes de The Mandalorian et dans Spoiler, nous vous dirons quand le prochain épisode de la série sera diffusé.

© IMDbLe Mandalorien

Le Mandalorien continue ta démarche triomphante Disney+ avec une troisième saison pleine de surprises où Din Djarin, joué par Pedro Pascal, a obtenu la rédemption dans les eaux vives des mines de Mandalore en même temps qu’il a pu vérifier que cette planète n’est pas empoisonnée comme le suggéraient les histoires de son peuple.

La prochaine entrée dans l’histoire de Mando et Grogu a plusieurs épices, comme ce qui arrivera aux anciens alliés de Moff Gideon qui sont apparus dans l’épisode précédent. L’un d’eux est le Dr Pershing, un expert en clonage. L’autre est Elia Ken, un officier impliqué dans la refonte par laquelle la Nouvelle République devait freiner l’endoctrinement du scientifique par l’Empire, mais apparemment cela ne sera pas terminé. Comment cette histoire continue-t-elle ? Il faudra attendre et voir.

Il est également important de savoir comment le reste des Mandaloriens réagira dans la série. Disney+ à l’idée que leur planète n’est vraiment pas empoisonnée comme les histoires auxquelles ils ont tous cru aveuglément. Din Djarin a été encouragé à voyager dans ce monde abandonné et a pu vérifier que sa race a la chance de retourner chez elle et de restaurer la gloire du passé.

épisode 4 de Le Mandalorien Il peut également avoir un autre protagoniste : le Mythosaur, cette créature qui vit dans les profondeurs des eaux vives des mines de Mandalore qui a été vue par Bo Katan au moment exact où elle a sauvé Mando des profondeurs. On ne sait pas ce qu’il adviendra de ce monstre mais il aura sûrement une prépondérance dans le show créé par Jon Favreau.

Quand est-ce que la première de l’épisode 04 de la saison 03 de The Mandalorian?

Le prochain épisode de Le Mandalorien viendra à l’écran Disney+ mercredi 22 mars prochain, marquant ainsi le milieu de cette nouvelle saison de la série basée sur Guerres des étoiles qui est devenu l’un des contenus les plus célébrés par les adeptes de ce « galaxie très lointaine » grâce à une intrigue passionnante, pleine de surprises, et comment ne pas la souligner, l’amitié de Din Djarin et Grogu.

À quelle heure est la première de l’épisode ?

Mexique, Nicaragua, Costa Rica et El Salvador : 01H00

Colombie, Pérou et Équateur : 02H00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03H00

Argentine, Brésil et Chili : 4h00 du matin.

Espagne: 8h00

